« Une décision facile », en pleine tempête hivernale, une femme ouvre sa porte à un chat transi de froid et réalise son rêve (vidéo)

Aux États-Unis, le froid s’est récemment invité là où on ne l’attendait pas. Même dans le sud du pays, une tempête hivernale historique a bouleversé le quotidien. Elle a aussi offert à un chat errant la chance de trouver enfin un foyer aimant.

Dernièrement, les États-Unis ont été frappés par une tempête hivernale inhabituelle, surprenant même les régions du sud du pays. Alors que Dallas et Houston grelottaient sous les pluies verglaçantes, une Texane a décidé d’ouvrir sa maison — et son cœur — à un invité inattendu.

Seul dans le froid

Déjà propriétaire de 2 chats et d’un petit Chihuahua, Charlene a bon cœur : face aux températures glaciales annoncées, elle s’est empressée d’acheter une niche chauffée pour que le chat roux qui erre dans son quartier trouve un abri pendant la tempête.

Seul petit problème : le minou a refusé de l’utiliser… Quelle solution restait-il à la jeune femme ? Ouvrir sa porte au félin bien sûr !

Elle explique d’ailleurs la situation dans la légende d’une vidéo TikTok présentant le petit rouquin : « J'avais acheté une maison chauffée au chat errant du quartier pour la tempête de verglas, mais il refusait de l'utiliser. Alors, naturellement, l'étape suivante a été de le faire emménager. »

Elle écrit encore dans cette vidéo où l’on voit la boule de poils confortablement blottie sur son lit : « Point de vue : vous adoptez un chat par accident pendant une tempête de verglas ». Il semblerait donc que le minou a trouvé sa maison pour toujours !

Une adoption évidente

Contactée par le média PEOPLE, Charlene a expliqué ce qu’il s’était précisément passé lorsque le chat avait refusé d’utiliser la niche : « Alors j'ai mis des couvertures dehors, et il s'y est blotti la nuit précédant l'arrivée du froid intense », raconte-t-elle. « Quand je suis sortie pour voir comment il allait, il s'est jeté dans mes bras et a enfoui son visage dans ma peau. J'ai donc compris qu'il avait froid et que le laisser dehors les jours suivants n'était pas envisageable pour sa sécurité. »

La jeune femme l’a donc accueilli, lui a donné un bon bain chaud et lui donné un nouveau nom : Clyde. Selon elle, « l'adopter a été une décision facile ».

© @charlenewilts / TikTok

« Il était si heureux de rentrer ! Je l'ai séparé des autres chats de la maison et il a pu se reposer tranquillement, à l'abri du froid glacial », poursuit-elle. « J'adore les chats et c'est tellement dur de voir des animaux si vulnérables et sans défense, alors bien sûr, l'adopter a été une évidence. »

Clyde attendait certainement ce moment depuis toujours. Désormais, il n’aura plus jamais à affronter le froid et la solitude...