Nés prématurément et élevés par une mère d'accueil bénévole, ces 2 chatons vulnérables deviennent inséparables avant leur adoption commune

2 chatons prématurés ont survécu à un départ extrêmement critique et ont tissé un lien fusionnel au fil des semaines de soins intensifs. Aujourd’hui inséparables, ils ont en prime trouvé une famille adoptive qui les accueillera ensemble pour commencer une nouvelle vie loin de leur début difficile.

Née prématurée, Pixie avait très peu de chances de survivre sans aide, mais celle-ci est arrivée rapidement. La minuscule et vulnérable chatte a, en effet, été confiée à Hannah Shaw, experte en sauvetage de chatons nouveau-nés et fondatrice d'Orphan Kitten Club.

Pixie ne pesait que 49 petits grammes. « On estime que le poids normal d'un chaton à la naissance est d'environ 100 grammes. Elle pesait donc moins de la moitié du poids normal à la naissance », explique sa bienfaitrice à The Dodo .



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Elle avait besoin de soins et d'une surveillance constants. Hannah Shaw l'a traitée aux antibiotiques et nourrie par sonde, car elle était encore trop jeune pour téter.

3 jours plus tard, Hannah Shaw a accueilli un autre chaton prématuré. Nommé Puck et pesant 60 grammes, « il n'avait pas encore tout son pelage, dit la fondatrice d'Orphan Kitten Club. Les chatons prématurés ont une apparence et une texture un peu molles car ils sont censés être encore dans l'utérus. »



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Elle avait hâte de les placer ensemble, mais elle ne pouvait pas encore le faire car leur immunité était trop faible. Elle a donc dû attendre 2 semaines pour les faire se rencontrer.

Frère et soeur, même sans lien de sang

Pixie avait ouvert les yeux, contrairement à Puck. Toutefois, même s'il ne pouvait pas la voir, il semblait rassuré par la présence de sa congénère.

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Puck a fini par ouvrir les yeux de manière tardive, vers le 25e jour. Dès lors, les 2 chatons sont devenus inséparables.

Près de 2 mois après leur sauvetage, Pixie et Puck ont bien grandi, devenant des créatures curieuses, énergiques et très attachées l'une à l'autre. « Ils n’ont peut-être aucun lien de sang, mais ils se comportent assurément comme frère et sœur », indique Hannah Shaw.

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un adoptant a été trouvé pour les 2 chatons, qui pourront ainsi rester ensemble. Ils pourront bientôt découvrir leur nouvelle maison.

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L'info Woopets : en quoi l’adoption conjointe de chatons prématurés peut-elle favoriser leur bon développement ?

Lorsque des chatons ont traversé ensemble une période critique dès leurs tout premiers jours, leur lien peut devenir un véritable repère émotionnel. Les adopter ensemble permet souvent de préserver cette stabilité affective, essentielle à leur équilibre après un début de vie difficile.

Sur le plan comportemental, grandir à 2 facilite aussi leur socialisation. Les interactions quotidiennes entre eux (jeux, apprentissage des limites, communication féline…) contribuent à construire des comportements plus équilibrés et à réduire les troubles liés à l’isolement.

Enfin, l’arrivée dans un nouveau foyer reste une étape sensible, surtout pour des animaux ayant connu des soins intensifs. La présence d’un congénère familier limite le stress et favorise une adaptation plus douce. Un suivi vétérinaire reste toutefois indispensable pour accompagner leur croissance, vérifier leur prise de poids et adapter les soins à leur développement encore fragile.