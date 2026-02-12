Reconnaissante envers sa bienfaitrice qui ne l’a jamais abandonnée, cette chatte lui fait un dernier câlin avant de rejoindre sa nouvelle famille (vidéo)

Ce n’était qu’une âme en peine, qui errait seule dans la rue. À la suite de son sauvetage, Rosie a été placée dans une famille d’accueil dévouée. Sa petite taille laissait croire à tous qu’elle n’était encore qu’un très jeune chaton, mais ses sauveurs ont été surpris d’apprendre qu’elle était en réalité plus âgée.

Il y a quelque temps, un refuge américain a pris en charge une petite boule de poils désespérée, n’affichant que 725 g sur la balance. En raison de sa petite taille, les bénévoles pensaient avoir affaire à un jeune chaton.

© @myfosterkittens / Instagram

« Elle était affamée dans la rue, souffrant de malnutrition et d'une grave infection des voies respiratoires supérieures », explique Nikki au micro de Love Meow. Habituée aux sauvetages de félins, la bonne samaritaine s’est immédiatement constituée famille d’accueil pour la rescapée répondant au nom de Rosie.

© @myfosterkittens / Instagram

« J’ai su qu’elle allait s’en sortir »

Découverte à peine en vie à l’extérieur, la petite Rosie était complètement « déprimée » au refuge. En raison de son état de santé fragile, sa bienfaitrice l’a nourrie à la seringue pendant un certain temps. Nikki lui a également administré un traitement vétérinaire pour l’aider à combattre son infection respiratoire.

© @myfosterkittens / Instagram

Contrairement à ce qu’elle pensait, la chatte était en fait âgée de 5 mois. Elle aurait dû mesurer au moins le double de sa taille ! Mais avec tous les soins et les gestes d’amour de sa mère d’accueil, Rosie est « revenue à la vie ».

« J’ai su qu’elle allait s’en sortir quand je l’ai vue manger et grandir », confie Nikki.

© @myfosterkittens / Instagram

Rosie conquiert le cœur de tout le monde

Au fil du temps, l’ex-va-nu-pattes a repris des forces et du poids. En 2 semaines, elle a presque doublé de volume ! Elle a même commencé à manger sans l’aide de sa protectrice.

Se sentant mieux, Rosie a révélé sa véritable personnalité. Extrêmement affectueuse, elle adore se lover dans les bras des humains et savourer de tendres séances de câlins. De plus, elle s’avère joueuse et s’amuse pleinement avec les nombreux jouets mis à sa disposition.

Par ailleurs, la chatte a fait la connaissance de Bradley, le chien du foyer, avec lequel elle a immédiatement noué une belle amitié. En raison de son caractère tranquille et amical, Nikki n’a pas hésité un seul instant avant de lui faire découvrir un café à chats. Sur place, la rescapée a passé un moment agréable avec un congénère et a conquis le cœur du pianiste. Celui-ci lui a offert une jolie sérénade !

« Elle a une personnalité adorable et aime vraiment les gens, déclare Nikki, elle a fait d'énormes progrès en famille d'accueil. Elle est si douce et en pleine santé. Son pelage est incroyablement doux. »

© @myfosterkittens / Instagram

Un dénouement heureux

Une fois prête, Rosie a été proposée à l’adoption et n’a pas attendu longtemps avant de rencontrer la famille de ses rêves. Avant de rejoindre son nouveau foyer, la chatte a fait un dernier câlin à sa mère d’accueil, comme pour la remercier.

« La petite Rosie, désormais appelée Daisy, est dans les bras de sa nouvelle maman. Elle s'est déjà parfaitement acclimatée et rencontrera bientôt son frère chat, Gatsby. Il a un tempérament très similaire au sien, conclut Nikki, je suis si heureuse pour cette petite chérie. »