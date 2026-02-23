« Comme s’ils ne s’étaient jamais quittés », une chatte errante isolée par nécessité retrouve ses petits après son hospitalisation

Sauvés de la rue, une chatte errante et ses 4 petits ont dû être temporairement séparés pour permettre la stérilisation et le repos de la mère. Quelques semaines plus tard, la petite famille a enfin été réunie lors d'une scène très tendre où la femelle, désormais apaisée, a immédiatement recommencé à toiletter ses chatons comme s'ils ne s'étaient jamais quittés.

Cette maman féline venait de donner naissance à 4 chatons, expliquait Cole & Marmalade. Accueillis par l’association Fur A Pawsitive Future, les félins devaient recevoir des soins individuellement, notamment en devant être stérilisés, suivant l’objectif du programme Capture – Stérilisation – Retour (TNR).

Une famille féline livrée à elle-même

Les sauveteurs de l’association ont fait la connaissance de la maman et de ses 4 petits au détour d’une rue de Houston (Texas, États-Unis). Les chatons étaient tout jeunes et leur mère semblait très anxieuse. Elle a accepté difficilement l’aide des sauveteurs et a finalement pu être ramenée au refuge. Ses petits ont été accueillis en parallèle.

Un rapide bénéfice

En état de grande fatigue, la maman a été hospitalisée rapidement pour une stérilisation. En effet, l’objectif du programme de TNR est d’endiguer en partie le problème de la reproduction massive des félins. La chatte a profité de ce projet, et est ressortie de l’intervention avec plus de confiance et de sérénité. Les bénévoles ont compris que la chatte avait baissé sa garde et était heureuse que l’on s’occupe d’elle.

Si elle n’accueillerait plus de nouvelle portée, il n’était pas question de la tenir à l’écart de ses chatons. C’est ainsi que des retrouvailles ont été organisées avec ses petits, soignés et nourris durant ces dernières semaines.

Comme s’ils ne s’étaient jamais quittés

Après sa chirurgie et une rémission tout en douceur, la jeune maman a eu l’occasion de rejoindre les 4 chatons qui l’attendaient impatiemment.

Filmée, la scène des retrouvailles est très tendre. On y voit les chatons lovés contre leur maman, et cette dernière qui retrouve ses habitudes comme si tout était comme avant. Elle toilette ses petits tendrement, bien plus apaisée qu’au moment de son sauvetage.

Même si la petite famille est amenée à suivre des trajectoires différentes, il est évident que cette possibilité d’avoir été réunie est d’une grande importance. Après cet épisode, la maman féline va pouvoir continuer à prendre soin d’elle, et ses chatons en feront autant, dans des familles prêtes à leur offrir un cadre de vie plaisant.