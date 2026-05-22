En découvrant au réveil des cheveux coupés sur son lit, cette femme réalise que son chat les mâchouille durant la nuit

Elle cherchait depuis la cause de ses mystérieuses mèches coupées au réveil, jusqu’à surprendre son chat roux en plein « toilettage » nocturne. La photo du félin pris sur le fait a amusé des centaines de milliers d’internautes, séduits par ce drôle de duo aux couleurs parfaitement assorties.

La vie avec les chats est pleine de surprises. Ce n'est certainement pas la propriétaire du matou au pelage roux dont il est question ici qui dira le contraire. Elle se serait volontiers passée de ladite surprise, mais en fin de compte, elle n'a pas manqué de s'en amuser et de partager son expérience avec les nombreux internautes qui suivent son quotidien sur son compte TikTok « @maymaymoonpieprincess ».

La jeune femme en question constatait souvent à son réveil qu'il lui manquait des cheveux où que ceux-ci avaient tendance à raccourcir. Elle était loin de se douter que son chat était à l'origine de ces « relookings » capillaires nocturnes.

Plus d'une fois le matin, elle découvrait des cheveux coupés sur son lit. Elle se demandait ce qui pouvait bien être la cause de ces chutes de cheveux de plus en plus fréquentes.

Sa question restait sans réponse jusqu'au jour où son compagnon félin a été surpris en flagrant délit. Le chat était juste à côté, alors qu'elle venait de se réveiller. Il tendait les pattes en direction de sa chevelure.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



@maymaymoonpieprincess / TikTok

La propriétaire de l'animal s'est empressée d'immortaliser la scène en photo, histoire d'avoir une preuve du « délit » et de la montrer à un maximum de témoins. Le cliché où le chat est surpris la main dans le sac, ou plutôt la patte dans les cheveux, a été partagée sur TikTok le 22 février 2026, où elle a généré plus de 700 000 vues, et relayée par Newsweek .

« Coiffeur de minuit »

De nombreux internautes amusés ont réagi en commentaires. nicking a ainsi donné au chat le surnom de « coiffeur de minuit ». Noelle dit, pour sa part, qu'il « fabrique sa propre perruque ».

Une autre utilisatrice a relevé « l'incroyable correspondance des couleurs » de la chevelure de la jeune femme et du pelage du chat. @maymaymoonpieprincess lui a répondu en mettant en ligne une vidéo comportant d'autres superbes photos d'elle et de son ami à vibrisses. « Les gènes sont forts dans cette famille », a-t-elle ajouté en légende.

A lire aussi : « Comme si c'était chez lui », un chat errant audacieux entre sans être invité et ne veut plus repartir