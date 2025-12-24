Une famille parcourt des heures de route pour adopter 3 chatons craintifs et éviter qu’ils soient séparés (vidéo)

Après un début de vie difficile, 3 petites chattes apeurées ont été recueillies par un refuge, sans imaginer qu’un jour une famille ferait des kilomètres uniquement pour leur offrir une chance de rester ensemble. Aujourd’hui, après avoir surmonté leur peur, elles découvrent enfin la sécurité et l’amour d’un foyer.

Olga, Masha et Irina, 3 adorables sœurs chatonnes d’à peine 7 ou 8 semaines, ont commencé leur vie dehors avant d’être enfin mises en sécurité par la SPCA du comté de Tompkins (État de New York, États-Unis). Apeurées à leur arrivée, elles se blottissaient l’une contre l’autre et se cachaient dès qu’un humain approchait. Heureusement, leur histoire ne faisait que commencer...

3 petites chattes craintives

Molly, leur famille d’accueil, s’était alors donnée pour mission de les socialiser. « Dès leur arrivée, elles ont immédiatement sauté hors de l'enclos, ce qui a rendu la tâche plus difficile », a-t-elle déclaré à Love Meow. Elles se cachaient partout où elles pouvaient se glisser : sous le lit, sous les couvertures, derrière les oreillers, un espace entre un meuble et le mur…

© @nyfosterkittens / Instagram

Malgré leurs tentatives d’évasion et leurs nombreuses cachettes, Molly était déterminée à gagner leur cœur. Elle a ainsi passé tout son temps à leur parler, jouer avec elles et même dormir dans leur chambre pour les rassurer.

Petit à petit, les chatonnes ont compris qu’elles étaient en sécurité et ont commencé à se détendre. Irina s’est ouverte la première, suivie d’Olga, puis de Masha, la plus prudente. En une semaine, les 3 sœurs autrefois terrifiées recherchaient déjà les câlins et montraient enfin leur vraie personnalité.

Un nouveau départ plein d’amour

Désormais confiantes, les 3 petites chattes recherchaient les câlins de Molly et accouraient vers elle dès qu’elle entrait dans la pièce.

Alors que l’hiver pointait le bout de son nez, la maman d’accueil, de son côté, était soulagée de les savoir à l’abri et prêtes pour l’adoption. Les minettes n’ont d’ailleurs pas patienté longtemps avant de trouver leur maison pour toujours !

© @nyfosterkittens / Instagram

Une famille d’un autre État, touchée par leur histoire après avoir perdu leur vieux chat adoré, attendait impatiemment de les accueillir. « Les 2 adoptantes ont eu les larmes aux yeux en évoquant le vide immense que leur maison ressentait sans chats. », a expliqué Molly. Elles ont préparé une pièce entière pour les 3 sœurs, remplie d'arbres à chat, de jouets, de paniers et de tout ce que des chatons pourraient désirer.

A lire aussi : Un chaton trouvé sous une antenne devient la mascotte d’une caserne de pompiers

Elles ont ensuite parcouru 7 longues heures de route pour venir les chercher. Avec un adoptant travaillant à domicile, les petites chattes auront constamment un endroit chaud où se blottir. « Je ne pouvais pas rêver mieux pour elles. », s’est réjoui Molly. Celle-ci sait en effet qu’Olga, Masha et Irina ne seront jamais séparées et qu’elles pourront grandir ensemble dans un foyer plein d’amour.