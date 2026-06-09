Cet ancien chat des rues affiche une impressionnante musculature façonnée par sa vie d'errance depuis la fenêtre de sa nouvelle maison (vidéo)

Ancien chat errant devenu un compagnon de vie comblé, Bob impressionne par sa carrure hors norme. Une vidéo virale montre ce félin au physique spectaculaire profitant sereinement de la sécurité que sa nouvelle famille lui offre.

Gretchen, alias « @gretchensk8s » sur TikTok, adore les chats, mais elle a clairement une préférence pour ceux d'entre eux qui possèdent une robe tuxedo. Elle est, en effet, propriétaire de 3 matous à « costume » noir et blanc. L'un d'eux répond au nom de Bob et revient de loin. Il se démarque également par sa constitution physique particulièrement imposante.



@gretchensk8s / TikTok

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On peut avoir un aperçu de son corps naturellement « bodybuildé » dans une vidéo postée par sa maîtresse le 31 mai 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en totalisant 1,8 million de vues, et relayée par Parade Pets .

Dans cette séquence, on le voit dressé sur ses pattes arrière pour observer l'extérieur depuis la fenêtre. La musculature développée qui caractérise son dos et ses pattes est particulièrement impressionnante.

« Il adore se tenir à la fenêtre et regarder tout ce qui se passe dehors, et c'est un soulagement qu'il ait compris qu'à l'intérieur, il est en sécurité », confie Gretchen via le texte incrusté.

« Un vrai colosse, avec des pattes avant aussi larges que les avant-bras de Popeye »

Cette dernière a, en effet, sauvé Bob de l'errance et lui a fait découvrir le confort et la sécurité de la maison. Une vie qui lui sied à merveille et dont il profite pleinement aux côtés de ses humains et de ses 2 congénères.

« J'ai déplacé le siège côté fenêtre pour passer l'aspirateur. C'est un chat costaud, un vrai colosse, avec des pattes avant aussi larges que les avant-bras de Popeye, et je vous assure qu'il pourrait défoncer la moustiquaire s'il le voulait. Mais il est passé d'errant à membre de la famille, et pour de bon. Il ronfle et ressemble parfois à un tardigrade en smoking. On l'adore », indique Gretchen en légende.

Voici la vidéo :

@gretchensk8s I moved the window seat to vacuum. He’s a beefy, hefty hefty cinch sack of a cat with front legs like Popeye’s forearms and I promise you he’d bust through the screen if he wanted to. But he went from Feral to Family and he’s in for good. He snores and sometimes resembles a tardegrade in tuxedo’d feline form. We adore him. #bob #tuxedocat ? original sound - banned_shannon

Le conseil Woopets : comment savoir si un chat est naturellement très musclé ou en surpoids ?

Un chat à la carrure impressionnante n'est pas forcément en surpoids. Certains individus, comme Bob, possèdent naturellement une ossature large et une musculature développée, surtout lorsqu'ils ont passé une partie de leur vie à l'extérieur.

Pour faire la différence, il est conseillé d'observer :

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La silhouette vue de dessus : le corps doit légèrement se resserrer derrière les côtes, sans former un rectangle uniforme.

Les côtes : elles doivent être palpables sous une fine couche de graisse.

La mobilité : un chat en bonne condition physique se déplace aisément, saute et grimpe sans difficulté.

Un chat imposant peut donc être parfaitement en forme, à condition que sa masse soit principalement constituée de muscle et non d'excès de graisse. Un contrôle régulier chez le vétérinaire permet de vérifier que son poids reste adapté à sa morphologie.