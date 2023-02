Une chatte abandonnée sur le pas d’une porte et atteinte de diabète tente de se reconstruire aux côtés de bénévoles

La rencontre entre Laura Kennedy et Midnight s’est faite il y a un an environ. La responsable de la RSPCA Wimbledon, Wandsworth and Sutton District Branch a fait la connaissance de cette chatte écaille de tortue dans des circonstances peu réjouissantes, comme le rapporte My London.

« Midnight nous a été déposée sur le pas de la porte. Elle ne pesait que 2,4 kg lorsqu’elle est arrivée chez nous. Elle était victime de vomissements et de diarrhées, son pelage était terne et sec, et elle avait un prolapsus très douloureux », a-t-elle écrit sur Facebook.

Elle poursuit : « Malheureusement, à l’âge de 3 ans seulement, nous avons découvert qu’elle était atteinte de diabète. Le début de l’année a été très difficile pour elle. Il nous a fallu des mois pour stabiliser son état, et il semble peu probable qu’elle parvienne un jour à une rémission ».

Les bénévoles de la RSPCA n’ont pas perdu espoir pour autant. Elle a rejoint le foyer de l’un d’entre eux pendant quelque temps, « pour entamer le chemin de la guérison ».

Un an plus tard, où en est-elle ?

Miraculeusement, la petite Midnight se porte beaucoup mieux aujourd’hui. Elle a repris du poids, et est passée d’une chatte « désespérément malade et malheureuse », à une chatte « aimante, amicale et joyeuse ». Un changement qui « fait chaud au cœur », selon Laura.

La rescapée est dorénavant prête à rejoindre une famille et à quitter le refuge, mais ses futurs maîtres devront avoir « une formation de vétérinaire » ou « de l'expérience avec les chats diabétiques ». En effet, Midnight reçoit 2 injections quotidiennes d’insuline, et bien que ses taux de glucose et de fructosamine dans le sang soient bien meilleurs, ils restent anormaux.

Elle devra donc consulter un vétérinaire régulièrement pour garder toute sa forme. Ce serait vraiment dommage de s’arrêter en si bon chemin ! « Midnight est devenue très bavarde et pleine d’énergie. Elle est si douce et gaie, et mérite un foyer heureux pour toujours. »

À ce jour, Midnight continue de guetter l’arrivée de la famille de ses rêves. En attendant, elle peut compter sur l’amour des bénévoles de la RSPCA, qui ont fait de la chatte écaille de tortue une véritable mascotte !