Après que son ex a juré « s’être débarrassé » de son chat, une jeune femme le retrouve miraculeusement un an après (vidéo)

Lors de sa dernière rupture, Beccah Nadeau n’a pas seulement perdu un petit-ami, mais elle a aussi perdu Bug, son chat bienaimé. Par mesquinerie, son ex-copain lui avait assuré qu’il s’était débarrassé de lui. Dévastée, la jeune femme l’a cherché inlassablement depuis ce jour. Ce n’est qu’un an plus tard, qu’elle a eu la plus merveilleuse des surprises.

Les histoires sur des personnes qui perdent leurs animaux de compagnie en raison de changements de vie imprévus sont nombreuses. Celle dernièrement relayée par PetHelpful est assez incroyable !

Après avoir perdu son chat lors d’une mauvaise rupture, une jeune femme l’a miraculeusement retrouvé un an après sa disparition.

Une mauvaise rupture

Beccah Nadeau, plus connue sur les réseaux sous le pseudonyme de bex_welding, était au travail lorsqu’elle a rompu avec son ancien petit-ami. Quand elle est rentrée chercher ses affaires et par-dessus tout son chat Bug, l’homme lui a tout simplement dit qu’il s’était « débarrassé de lui ». « Mon ex ne m’a pas laissée prendre mon chat Bug quand je suis partie », a-t-elle expliqué sur TikTok.

© @bex_welding / TikTok

Désemparée, Beccah a fait le tour de la maison et a cherché frénétiquement l’adorable chat blanc dans le quartier, sans succès. Une de ses amies lui a redonné espoir en lui disant qu’elle avait vu Bug près de chez elle. Après de nouvelles investigations, le matou restait, hélas, introuvable.

Pendant des mois, Beccah a continué ses recherches sans relâche et, pendant des mois, elle n’a jamais su ce qu’il était advenu de Bug.

© @bex_welding / TikTok

Des retrouvailles miraculeuses

Un an après la disparition de son chat adoré, la jeune femme est retournée chez l’amie qui lui avait signalé la présence de l'animal dans son quartier. Beccah était en train de prendre des photos de l’anniversaire de la fille de son hôte, lorsqu’elle a vu un chat blanc passer en courant sur la pelouse.

© @bex_welding / TikTok

Après l’avoir suivi, elle s’est assise par terre et elle a appelé doucement Bug par son nom. Cette séquence émouvante a été filmée par la jeune femme qui était sous le choc de cette rencontre inattendue. Il s'agissait bien de son chat disparu !

La vidéo postée sur TikTok montre Bug marchant prudemment vers sa maman. Même si cela faisait longtemps qu’ils ne s’étaient pas vus, le chat blanc a tout de suite reconnu Beccah.

En pleurs, la jeune femme a pris son chat dans les bras et l’a emmené dans sa voiture pour le conduire chez le vétérinaire. Hormis 3 dents à enlever, le matou allait plutôt bien après cette année à errer dans la rue.

© @bex_welding / TikTok

Aujourd’hui, Bug est en pleine forme et il est un « chaton d’intérieur heureux et en bonne santé ». Sa maîtresse l’affirme avec force : « Je ne le lâcherai plus jamais ! ».

© @bex_welding / TikTok