La joie d’une chatte de 8 ans qui retrouve son âme de chaton grâce à ses bienfaiteurs

Depuis qu’elle est au bon endroit, entourée des bonnes personnes, Jalapeno est absolument comblée. Elle n’est plus toute jeune, mais rattrape le temps perdu en s’amusant à longueur de journée. C’est une boule de vitalité qui ne demandait qu’à être aimée. Son vœu a été exaucé quand elle a rencontré son humaine pour la vie.

Les membres du refuge américain The Odd Cat Sanctuary, basé dans le Massachusetts (États-Unis), ont recueilli Jalapeno dans leurs locaux après un appel à l'aide. Ils ont découvert à quel point la féline était amicale une fois sa coquille brisée. Sa personnalité unique et attachante n’a laissé personne indifférent et lui a permis de trouver sa maison pour toujours à l’âge de 8 ans.

Les animaux âgés ne sont pas les favoris des adoptants. Ces derniers préfèrent généralement se tourner vers des boules de poils juvéniles et plus dynamiques. Pourtant, Jalapeno n’avait rien à envier à ses jeunes congénères, car son âme de chaton sommeillait toujours en elle.

The Odd Cat Sanctuary MA / Facebook

Une féline très enjouée

Quand Jalapeno est arrivée au sanctuaire, elle n’avait presque plus de dents. Sa mâchoire était cassée, alors sa langue sortait constamment. Elle n’avait également jamais posé les pattes dans un tel environnement, ce qui pouvait être stressant. Pourtant, en quelque temps, elle a accordé sa confiance à ses sauveteurs : « Elle a réalisé qu'elle était en sécurité lorsqu'elle est arrivée au sanctuaire des chats étranges et savait que nous prendrions tout le temps nécessaire pour la retrouver pour toujours » affirmait un porte-parole de l’organisme, relayé par Love Meow.

En apprenant à connaître sa nouvelle pensionnaire, le personnel a découvert à quel point elle était joueuse. Canne à pêche, petite souris ou autres jouets, Jalapeno s’amusait avec tout ce qu’on lui lançait : « Elle a environ 8 ans et adore jouer à rapporter » témoignait The Odd Cat Sanctuary.

The Odd Cat Sanctuary MA / Facebook

De belles journées l’attendent

Outre son amour pour le jeu, Jalapeno savait aussi profiter des temps de calme en compagnie d’humains ou de ses congénères. Elle était très douce et câline selon ses sauveteurs. Toutes ses qualités ont séduit Chely, qui a décidé de l’adopter. Dans sa maison pour toujours, la chatte est restée fidèle à elle-même : joueuse, drôle, tendre et joyeuse.

A lire aussi : Une chatonne errante orpheline a la joie de retrouver sa sœur quelques semaines après son entrée en famille d’accueil

Chely tâche de lui offrir suffisamment de temps et d'amour pour qu’elle ne manque de rien. Désormais très à l’aise chez elle, Jalapeno est devenue « la reine du château » dans sa maison pour la vie.