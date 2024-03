Une chatte jugée « trop collante » est ramenée au refuge quelque temps après son adoption

Indiscipliné, trop têtu, destructeur ou encore coûteux font partie des nombreuses raisons pour lesquelles les propriétaires décident d’abandonner un animal de compagnie. L’unique tort de Nora, une femelle au pelage calico, a été d’avoir été trop câline avec ses maîtres. La chatte aimait recevoir l’attention de ceux-ci, ce qui a fini par les agacer. Au final, ils ont préféré l’abandonner.

La pauvre s’est donc retrouvée au coin refuge d’une animalerie, mentionnait Cole & Marmalade. Elle qui avait tant d’amour à donner n’avait à présent plus de famille et attendait patiemment une seconde chance. Laquelle est arrivée lorsque Damien et sa compagne Ellen sont entrés dans la boutique.

Nala Meets World / Facebook

« Quand j'ai vu Nora pour la première fois, j'ai pensé qu'elle était le chat le plus unique que j'aie jamais vu »

Ces derniers avaient besoin d’articles pour leurs 3 félins et leur chien. Quand ils ont rencontré Nora, ils ont été pris d’une grande empathie : « J'avais juste le sentiment qu'elle était censée faire partie de notre famille » confiait Ellen. Le couple s’est alors renseigné sur l’histoire de la féline et a découvert les raisons pour lesquelles elle avait été abandonnée.

Ils ont compris qu’elle avait un cœur en or et qu’elle méritait un foyer aimant qui lui donnerait toute l’attention dont elle avait besoin. Après s’être concertés, les conjoints ont décidé de l’accueillir chez eux. Comme si elle savait qu’elle était au bon endroit, la chatte s’est immédiatement adaptée à son nouvel environnement : « Elle savait qu’elle était enfin en sécurité et, plus important encore, qu’elle était désirée » déclarait Ellen.

« Une fille à papa »

La chatte a passé plusieurs jours loin des autres animaux de la maison pour prendre ses marques et s’habituer à leur odeur. Tous ont fini par s’entendre après leur rencontre et vivent en parfaite harmonie. La tendre personnalité de Nora a vite émergé et elle s’est notamment beaucoup rapprochée de Damien.

Les 2 partagent des siestes et de nombreux moments collés l’un contre l’autre. C’est ce que la chatte avait toujours voulu, mais son ancienne famille ne pouvait le lui donner. Aujourd’hui, elle a compris qu’elle était aimée, choyée et bichonnée à sa juste valeur.

@nala.meetsworld / Instagram