Une association prend en charge un chaton errant de 4 semaines victime d'une infection oculaire et lui permet de récupérer la vue

Vu les conditions dans lesquelles Annie a été découverte, ses chances de survie paraissaient extrêmement faibles. Heureusement, un passant a repéré ce chaton femelle juste à temps pour permettre son sauvetage par la RSPCA.

Le 12 novembre dernier, un chaton extrêmement mal en point avait attiré l’attention d’une personne qui passait près de commerces à Doncaster, dans le Nord-est de l’Angleterre.

La jeune chatte n’était alors âgée que de 4 semaines. Elle souffrait d’une infection oculaire qui l’empêchait d’ouvrir les yeux, rapporte Yorkshire Live. L’individu pensait d’ailleurs qu’elle était victime d’actes de cruauté et qu’on lui avait collé les yeux avec de la glue. Ce n’était pas le cas.

Le petit félin avait très froid, était déshydraté et infestée de puces. D’après Sandra Dransfield, enquêtrice à la RSPCA, la chatte était sur le point de perdre connaissance quand elle a été recueillie.

Sandra Dransfield l’a emmenée en clinique vétérinaire. Le pronostic des spécialistes n’était pas du tout optimiste ; le chaton avait peu de chances de passer la nuit d’après eux. Pourtant, Annie – c’est ainsi que les bénévoles l’ont appelée – était toujours là le lendemain matin, bien décidée à s’accrocher à la vie.

Un mois plus tard, Annie continuait d’épater les vétérinaires par son incroyable résilience. Ces derniers ont tout fait pour sauver ses yeux, mais l’infection avait trop sévèrement atteint l’un d’eux, qui a dû être retiré.

Annie a aujourd’hui 10 semaines. Elle a été confiée à une famille d’accueil et se remet tout doucement de son opération. Son état de santé continue de s’améliorer et elle reprend progressivement du poids. Dès qu’elle sera suffisamment grande et rétablie, elle pourra être proposée à l’adoption.