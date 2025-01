La propriétaire d'un chat qui n'est plus de ce monde est émue de le retrouver sur Google Street View dans une scène lui rappelant son enfance

Nous n’avons pas toujours pleinement conscience du caractère précieux de chaque instant qu’il nous est donné de passer avec nos chats. Leur vie est bien trop courte, et nous avons plus de chances de leur survivre que l’inverse. Ce n’est qu’après leur départ que nous ne nous rendons véritablement compte de la chance que nous avions de les avoir à nos côtés ?

Nous nous raccrochons alors à leur souvenir à travers des éléments palpables, comme des photos, des vidéos ou encore des objets, ainsi que des instants partagés. Dans certains cas, lesdits souvenirs ressurgissent de manière fortuite. C’est ce qu’a vécu récemment une utilisatrice de TikTok se faisait appeler « @usiviews ».

Par curiosité, elle a voulu voir à quoi ressemblait son quartier, en particulier devant sa maison, sur Google Street View des années plus tôt. Elle a alors eu droit à une surprise poignante.

Les images datant de 2015 montraient le chat de son enfance, sagement assis sous la voiture de ses parents et attendant son retour de l’école comme il le faisait quotidiennement.

@usiviews / TikTok

Son ami félin n’est, hélas, plus de ce monde et il lui manque terriblement. La découverte de cette scène venue tout droit du passé l’a bouleversée.

« Il est toujours en train d’attendre que tu rentres à la maison »

« Quelque part sur Google Earth, on est en 2015, le chat de mon enfance est en vie et attend que je rendre de l’école. Il est en train de m’attendre dans une autre vie », peut-on lire sur les captures d’écran que @usiviews a partagées sur TikTok et que relaie Newsweek.

Les internautes qui les ont vues ont été touchés, eux aussi. « Ca me rend triste », a ainsi réagi l’un d’eux. « Quelque part sur Google Earth en 2017… J’ai vu notre ancienne maison. Mes vêtements étaient étendus dehors… C’est comme cela que je savais que Maman et Papa étaient à l’intérieur, probablement en train de regarder la télévision », a écrit un autre. Le commentaire le plus émouvant est sans doute celui-ci : « Il est toujours en train d’attendre que tu rentres à la maison, mais d’une manière différente ».