Une bibliothèque propose des recommandations de livres mais aussi de chats à adopter

La passion des livres et celle des chats vont souvent de pair. D’ailleurs, bon nombre d’écrivains célèbres cultivaient leur amour pour les félins, à l’image d’Ernest Hemingway. L’auteur du « Vieil Homme et la Mer » vivait entouré de matous et de minettes, polydactyles pour la plupart, et son nom est même associé à cette particularité.

A la bibliothèque publique de Sycamore, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), on marie ces 2 mondes comme nulle part ailleurs, et cela permet, en plus, à des chats en quête de familles aimantes d’en trouver et ainsi de commencer une nouvelle vie.



Sycamore Public Library / Facebook

Le personnel de la Sycamore Public Library mène, en effet, un programme consistant à associer ses recommandations d’ouvrages à des chats proposés à l’adoption dans un refuge de la région, celui de la TAILS Humane Society à DeKalb en l’occurrence.

Kelsey, une employée à la bibliothèque, présente régulièrement les pensionnaires à fourrure de la structure d’accueil dans des vidéos mises en ligne sur la page Facebook de l’établissement. C’est ainsi que Cindy a récemment fait l’objet de l’une de ces présentations relayée par PetHelpful, et tout porte à croire que cette chatte à la robe tigrée aura bientôt la chance de quitter TAILS Humane Society pour un foyer chaleureux.

Des adoptions félines sponsorisées

«Voici Cindy, notre fille douce et digne qui est prête à trouver sa maison pour toujours, peut-on ainsi lire dans la légende accompagnant la vidéo. Les frais d’adoption de Cindy sont entièrement payés, elle est donc prête à rejoindre une famille aimante. Elle s’entend bien avec les autres chats, ce qui en fait le complément idéal pour une famille avec plusieurs animaux de compagnie ».



Sycamore Public Library / Facebook

Comme Cindy, plusieurs chats vivant au refuge de DeKalb sont sponsorisés. Autrement dit, de généreux donateurs ont déjà réglé leurs frais d’adoption pour faciliter leur départ chez leurs futures familles.

Kelsey conclut toujours ses vidéos en associant le chat dont elle parle à un livre qu’elle recommande. Pour Cindy, elle a choisi « Le Café secret des nuits de pleine lune », de l’écrivaine japonaise Mai Mochizuki. Il y est évidemment question de chats.