Une patte amicale redonne le sourire à un homme visitant un refuge quelques jours après la disparition de son chat

Chuck Hawley et son chat Sticky ont vécu une longue et belle histoire d’amitié, que nous vous racontions dans un précédent article. Elle avait commencé lorsque le premier avait sauvé le félin alors que celui-ci n’était encore qu’un tout petit chaton.

Sticky avait les pattes collées au bitume sur une route de l’Oregon (Etats-Unis), et son bienfaiteur les lui avait précautionneusement décollées avant de l’emmener chez le vétérinaire et de l’adopter.



Sticky the Kitty / Facebook

Le parcours du minet à la robe tigrée et sa résilience l’avaient encouragé à écrire une série de livres pour enfants. L’un d’eux est intitulé « We Don’t Say Goodbye » et aborde le sujet du deuil.

Le chat a mené une vie heureuse aux côtés de Chuck Hawley. Celui-ci a lui-même grandement bénéficié de sa présence. « J'ai vraiment obtenu beaucoup de réponses à des questions importantes sur la vie de la part de ce gars, confie-t-il à The Dodo. Sticky n’était pas un chat comme les autres. Il était de la pure magie ».



Sticky the Kitty / Facebook

Ils ont passé 6 belles années ensemble. Malheureusement, fin 2024, la santé de Sticky s’est soudainement et fortement dégradée. Son propriétaire a dû prendre la douloureuse décision de l’aider à partir.

« C'était comme s'il me disait qu'il me reverrait plus tard »

Le jour J, Chuck Hawley est arrivé à la clinique vétérinaire avec sa femme qui lui a désigné quelque chose dans la bibliothèque de l’établissement ; c’était un exemplaire de « We Don’t Say Goodbye » qui trônait au-dessus de la pile de livres. Pour le couple, cela avait tout l’air d’un signe. « C'était comme s'il me disait qu'il me reverrait plus tard, qu'il ne fallait pas oublier ce que nous avions fait et qu’il fallait aller de l’avant », se souvient l’auteur.

Quelques jours après le décès de Sticky, Chuck Hawley est passé devant le refuge de l’Oregon Humane Society à Portland et a décidé de s’arrêter pour y effectuer une petite visite. Il n’avait aucunement l’intention d’adopter.

En entrant, il a vu une rangée de cages recouvertes de bâches bleues. Dans l’une d’elles se trouvait un chaton ressemblant à Sticky. Il l’a regardé, puis a décidé de repartir. Toutefois, alors qu’il se retournait, « cette patte est sortie [de la cage] et m’a tapoté le bras, raconte-t-il. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo de cette patte, et pendant que je faisais ça, [le chaton] l'a laissé pendre. Il l'a juste laissée là. Comme s'il savait ce dont j'avais besoin et que sa mission était de me faire me sentir mieux ».



Chuck Hawley

« Le meilleur médicament »

Ce jeune félin s’appelle Allen. Chuck Hawley a compris qu’il ne pouvait pas partir sans lui. Il l’a effectivement adopté.

« Il a été le meilleur médicament que j'aurais jamais pu demander », dit-il. Allen s’est bien adapté à sa nouvelle maison. Il ne remplacera jamais Sticky, mais il aide énormément son adoptant dans son travail de deuil.

A lire aussi : Une famille qui pensait que son chat avait rendu l'âme reçoit un message inattendu des locataires de leur ancienne maison

Chuck Hawley est d’autant plus heureux d’avoir pris cette décision qu’il est convaincu que Sticky n’y est pas étranger. « Je ne peux pas imaginer où je serais à ce stade si Sticky ne m’avait pas envoyé Allen », explique-t-il, en effet, à ce propos.