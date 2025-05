Un homme reconnaissant rend un hommage poignant à son chat qui l’a sauvé d’une crise cardiaque (vidéo)

Lorsqu’il s’est retrouvé à l’hôpital à cause d’une crise cardiaque, Justin Jones pensait vivre ses derniers instants… puis il a pensé à son chat, Jack. Il a alors senti une immense vague de gratitude l’envahir en songeant qu’il avait connu l'amour de cette petite boule de poils rousse. Ce sentiment lui a permis de surmonter la crise et lui a probablement sauvé la vie. Aujourd’hui, il est très reconnaissant envers le minou et lui rend un émouvant hommage à travers une vidéo déjà virale.

Justin Jones, un amoureux des chats, a toujours su que Jack avait transformé sa existence. Il ne se doutait pourtant pas que son amour pour ce gentil chat roux pourrait un jour lui sauver la vie.

Un lien puissant

Dans une vidéo Instagram relayée par le média CatTime, Justin est récemment revenu sur un moment éprouvant de sa vie dans lequel l’amour de Jack a joué un rôle essentiel.

« J’étais aux urgences le 19 janvier de cette année, en pleine crise cardiaque. J’ai regardé le moniteur et ma tension artérielle était de 224/110. », peut-on lire dans la légende. Justin a alors réalisé que son heure était peut-être venue et qu’il ne lui restait certainement pas beaucoup de temps.

© Justin Jones / Facebook

« J'ai fermé les yeux, et j'ai commencé à penser à Jack, et à quel point j'étais reconnaissant d'avoir reçu son amour », poursuit-il. « J'étais reconnaissant d'avoir trouvé mon but, […] et j'ai murmuré à haute voix : « merci ». Et puis j'ai entendu l'infirmière à mes côtés dire « quoi que vous fassiez, continuez à le faire. » » Bientôt, la tension artérielle de Justin est redescendue à 150/94 et il a pu être emmené en chirurgie, ce qui lui a probablement sauvé la vie.

© justin_and_jack / Instagram

Alors que les images de la vidéo montrent plusieurs moments précieux du félin, Justin a tenu à lui réaffirmer sa gratitude. « Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril, et c'est mon 48e anniversaire », explique-t-il. « Et, je continue aujourd'hui d’être reconnaissant pour l'amour d'un petit chat roux, nommé Jack. »

Une vague d’émotion et de soutien

Aujourd’hui, Justin s’est rétabli et il affirme même se sentir plus fort et plus énergique qu'auparavant. Son témoignage a beaucoup touché les internautes qui lui ont envoyé de nombreux messages d’amour et de soutien du monde entier.

« Je pleure tellement fort en ce moment. Joyeux anniversaire ! », a par exemple déclaré un spectateur dans les commentaires de la vidéo. « Je pleure à chaudes larmes, le pouvoir de la gratitude et des chats ! », a jouté un autre internaute ému.

© justin_and_jack / Instagram

L’histoire de Justin met en effet en évidence la puissance de la reconnaissance qui aide à réduire le stress et l’anxiété, mais aussi l’incroyable pouvoir de l’amour que l'on peut ressentir pour nos boules de poils.