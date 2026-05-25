A 8 ans, cet affectueux chat noir atteint du FIV attend depuis 7 mois une famille prête à l’aimer (vidéo)

Âgé de 8 ans et porteur du FIV, Falcon, un chat noir du refuge NAWS Humane Society, peine à attirer l’attention des adoptants depuis déjà 7 mois. Une vidéo virale le montrant particulièrement câlin et sociable pourrait enfin changer son destin en lui offrant la famille aimante qu’il attend.

On ne présente plus Fran Grzesik, alias « @franflight » sur TikTok (anciennement @frangrzesik). Grâce à ses vidéos, de nombreux chats du refuge NAWS Humane Society, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis) ont pu trouver des familles aimantes, alors qu'ils avaient du mal à intéresser les adoptants pour diverses raisons.

On peut citer l'exemple de Gramps, chat sénior dont les anciens propriétaires étaient partis en maison de retraite, ou encore celui plus récent de Skippy, félin noir traumatisé et adopté après 899 jours d'attente.

Un autre chat ayant la même couleur de robe que Skippy apparaît dans une nouvelle vidéo de Fran Grzesik. Répondant au nom de Falcon et âgé de 8 ans, il vit au refuge depuis 7 mois, et personne parmi les visiteurs de la structure d'accueil ne s'est attardé devant son box.

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@franflight / TikTok

La vidéo en question, mise en ligne le 8 mai 2026 sur TikTok où elle a généré plus de 100 000 vues, et relayée par Parade Pets , montre à quel point Falcon est affectueux et friand de câlins.

Fran Grzesik y explique qu'il est positif au FIV (Virus de l’immunodéficience féline). La maladie et son pelage noir sont, d'après elle, des « caractéristiques [qui] le rendent invisibles » aux yeux des visiteurs.

« Il a été tellement négligé et mérite enfin de trouver sa famille pour la vie »

« Falcon mérite d'être vu. Il mérite d'être aimé à nouveau », dit-elle, ajoutant en légende qu'il est « un chat tellement calme qui s’adapterait à presque tous les foyers ».



@franflight / TikTok

Falcon « adore la compagnie, se blottir contre vous et être votre meilleur ami, poursuit la bénévole. Il a été tellement négligé et mérite enfin de trouver sa famille pour la vie. »

« Parfois timide mais très joueur », il s'entend bien avec ses congénères et est un agréable compagnon au quotidien.

« S’il vous plaît, n’oubliez pas les chats noirs lorsque vous êtes à la recherche de votre prochain compagnon », conclut Fran Grzesik, qui espère que cette publication permettra à Falcon de quitter le refuge par la grande poste comme bon nombre de ses prédécesseurs.

Voici la vidéo :

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