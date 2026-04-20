2 chats de 3 ans et demi, attendent dans un refuge des Alpes-de-Haute-Provence depuis plus de 2 ans

C’est au refuge de l’Aspa situé à Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence que Nuage et Poussière, 2 chats sauvés en décembre 2023, attendent patiemment de trouver une famille. Tous 2 un peu timides, ils espèrent un nouveau départ.

Arrivés au refuge de l’Aspa de Manosque (04) en décembre 2023, Nuage et Poussière sont 2 adorables chats qui n’aspirent qu’à une chose : trouver la famille qui saura les mettre en confiance et leur offrir la patience nécessaire pour que ces grands timides se sentent à l’aise. De type européen, ils sont âgés de 3 ans et demi.

La timidité de Poussière

Poussière est un superbe chat au pelage blanc et gris possédant de magnifiques yeux verts. Son passé dans la rue lui a laissé des traces et l’a rendu un peu timide. Mais cette réserve n’est en réalité que le reflet d’une crainte et d’une prudence qu’une personne patiente et aimante saura comprendre afin de l’aider à se sentir à l’aise. Né en juin 2022, ce petit mâle n’a rien d’agressif, en dépit de ses barrières, et ne demande qu’à être compris et aimé.

« La vie n’a pas toujours été tendre avec lui… Il a connu des conditions difficiles, ce qui le rend aujourd’hui un peu craintif au premier abord. [...] Chaque petit progrès avec lui est une vraie victoire et un moment rempli d’émotion » précisait l’Aspa de Manosque.

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La douceur de Nuage

Nuage est, lui aussi, un adorable mâle un peu timide, au pelage blanc et gris. Calme, il a besoin qu’on lui offre du temps pour qu’il puisse dévoiler son caractère doux et accorder sa confiance. Né en novembre 2022, il a été sauvé d’une maison, où il était négligé, en compagnie 10 autres félins.

« Nuage n’est pas agressif, bien au contraire. C’est un animal sensible qui a connu des conditions de vie difficiles, et qui mérite aujourd’hui de tourner la page dans un foyer rassurant et aimant. », soulignait le refuge.

Une adoption ensemble ou séparée

Comme le précisait le média La Provence , ces 2 félins méritent de prendre un nouveau départ après avoir passé 2 ans et demi au refuge. Pour adopter Poussière ou Nuage, que ce soit ensemble ou séparés, il suffit de contacter l’ Aspa de Manosque , soit par message via le formulaire de contact de leur site, soit par téléphone au 04 92 87 82 51.

Le conseil Woopets : comment aider un chat timide à se sentir à l’aise ?

Lorsqu’on adopte un chat timide, il n’est pas toujours facile de l’aider à ce qu’il prenne confiance. Mais en suivant quelques conseils, il pourra s’épanouir grâce à vous dans son nouvel environnement.

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Lui prévoir un environnement calme, agréable, avec sa nourriture et son eau, et des cachettes où il peut se réfugier.