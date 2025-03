Un chat attentionné et protecteur veille à ce que son congénère malade ne soit pas dérangé dans son repos (vidéo)

Ce n’est assurément pas à nos animaux de compagnie que l’on apprendra ce que c’est que l’amitié, encore moins la loyauté. Ils ont même bien des leçons à nous donner sur ces plans et en font la démonstration tous les jours. Il suffit de voir l’attitude de Logan, un adorable chat tabby, à l’égard de son congénère souffrant pour s’en rendre compte. Leur propriétaire a eu la bonne idée de filmer cette scène pleine de tendresse et de bienveillance.

Si, à l’origine, le compte Instagram « justin_and_jack » avait été créé pour permettre aux internautes de suivre les aventures d’un chat roux appelé Jack et de son propriétaire prénommé Justin, ils en partagent désormais la vedette avec d’autres félins, dont un à la robe tigrée qui répond au nom de Logan.

Une vidéo qui y a été récemment postée et que relaie Parade Pets est particulièrement émouvante et est devenue virale sur le réseau social. On y découvre le comportement protecteur de Logan à l’égard de Jack, à un moment où ce dernier avait grand besoin de se sentir soutenu et entouré.

Jack se sentait mal, et son ami s’en était manifestement rendu compte. Le matou au pelage roux avait besoin de calme et de répit pour se rétablir. Logan a non seulement décidé de rester à ses côtés pour lui apporter du réconfort, mais il s’est, en plus, donné pour mission de s’assurer que personne ne trouble son repos.



justin_and_jack / Instagram

D’après Justin, en effet, les autres chats de la famille avaient l’intention de s’approcher de Jack, mais Logan a tenu à les en empêcher.

« Logan est devenu le garde du corps de Jack »

« Mon chat Logan s’en est rendu compte et est tout d’un coup devenu le garde du corps de Jack », peut-on y lire de la part de leur propriétaire.

Les images montrent effectivement un Logan aux aguets, se redressant brusquement et adressant un regard ferme et déterminé au reste du groupe. Les autres chats ont compris qu’ils avaient tout intérêt à ne pas insister et à laisser Jack tranquille.



justin_and_jack / Instagram

Quand Logan les a vus rebrousser chemin, il s’est détendu et s’est à nouveau allongé à côté de son frère. Tout le monde mérite d’avoir un tel ami dans sa vie.

Voici la vidéo :

A lire aussi : Une chatte qui vivait dans un foyer violent apprend à faire confiance aux humains et trouve le véritable amour (vidéo)