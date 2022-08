Ignorant qu'elle avait une crise cardiaque, son chat lui sauve la vie en l'alertant dans son sommeil

Sam Felstead, 42 ans, ne remerciera jamais assez son chat Billy, qui est un véritable héros à ses yeux. Grâce à lui, en effet, cette habitante de Stapleford dans le Nottinghamshire a pu être soignée à temps alors qu’elle était victime d’une attaque cardiaque, rapportait Metro.



SWNS

Tôt le matin du lundi 8 août, elle a été tirée de son sommeil vers 4h30 par le British Shorthair de 7 ans. Le félin lui donnait des coups de patte sur la poitrine et miaulait très fort directement dans son oreille. Une attitude que Billy n’avait jamais affichée auparavant, lui qui est d’un naturel très calme et plutôt distant.

C’est là qu’elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait plus bouger et qu’elle ressentait une vive douleur sur le côté droit. Sam Felstead l’ignorait à ce moment-là, mais elle était en proie à une crise cardiaque. Son chat sentait qu’il se produisait quelque chose de grave et essayait de le faire comprendre à sa maîtresse.



SWNS

La quadragénaire a appelé sa mère Karen à l’aide. Elles ont contacté les secours, mais il n’y avait pas d’ambulance disponible avant 2 heures. Elles ont alors décidé de se rendre à l’hôpital.

Après examen, les médecins leur ont expliqué que Sam Felstead avait une forme « légère » d’attaque et que si elle avait été prise en charge plus tard, les conséquences auraient été bien plus graves. L’alerte de Billy a donc été décisive et salvatrice.

« Si je m’étais levée sans lui, ça aurait pu être pire »

Sa propriétaire avait une artère bouchée. Elle raconte que la veille, elle n’avait rien ressenti de particulier ; ni douleur ni même inconfort. Elle avait promené ses chiens et s’était couchée le plus normalement du monde.

« Je suis juste contente qu'il m'ait réveillé, dit-elle. Qui sait, si je m’étais levée sans lui, ça aurait pu être pire pour moi ». Sam Felstead devra observer un repos total durant un mois et demi et prendre des traitements à vie.

SWNS

Après avoir été hospitalisée pendant 3 jours, elle est rentrée chez elle et a retrouvé le brave Billy. « Je pense qu’il m’a sauvé la vie. Tout le monde autour de moi le pense aussi », conclut-elle.