Un chat accueille très chaleureusement son nouveau petit frère félin et lui inculque tous les secrets du jeu de balle (vidéo)

Diego, le plus ancien de la maison, a accueilli Humphrey, le plus jeune, avec beaucoup de joie. Très rapidement, une belle dynamique s’est mise en place entre les 2, le premier guidant l’autre dans la découverte des mille et un secrets de la vie de chat. Toujours aussi complice, le duo fascine les internautes, notamment lorsque Diego transmet son savoir à Humphrey.

Diego et Humphrey se sont entendus tout de suite. Cette relation n’était pas forcément gagnée car comme on le sait, la cohabitation entre félins n’est pas ce qu’il y a de plus prévisible.

Le petit chaton roux, Humphrey, a dû se sentir bien en étant accueilli aussi chaleureusement par son grand frère, déjà bien au fait des rouages de la vie de félin. La suite a été aussi belle pour ces 2 frères de cœur devenus de vrais meilleurs amis. Leur histoire a été partagée par Parade Pets.

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@diegoandhumphrey / TikTok

Le meilleur professeur

La vidéo qui a le plus séduit les internautes sur TikTok est sans doute celle qui montre les 2 chats en train de jouer ensemble, ou plutôt mettant en avant une leçon de jeu délivrée par Diego, à destination d’Humphrey.

On voit que le premier fait preuve d’un grand tact à l’égard de son petit frère, très attentif à la leçon de son professeur félin.

@diegoandhumphrey / TikTok

Une tendresse touchante

Ce qui a marqué les internautes est la douceur avec laquelle Diego procède pour se faire comprendre. Sur la vidéo, on voit que les 2 chats sont positionnés l’un en face de l’autre, avec 2 balles entre eux. Diego explique le principe du jeu de balle à son élève, utilisant des gestes pour se faire comprendre. Il dirige sa patte sur le jouet, puis sur la tête d’Humphrey, pour revenir à la balle. Les images pourraient aisément s’accompagner des mots : « Alors tu la touches avec ta patte comme ça. Tu vois ? Tu m’écoutes ? », comme suggérait un internaute attendri par la scène.

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« Il est si doux avec son petit frère »

Grâce aux autres vidéos publiées sur le compte « @diegoandhumphrey », nous découvrons que l’amitié entre les 2 chats est toujours aussi solide. Très bien dans sa peau, Humphrey a pu grandir dans des conditions très favorables.

La vidéo de l’apprentissage de la séance de jeu, qui avait cumulé plus de 650 commentaires, était un bon prédicteur d’une jolie histoire de confiance.