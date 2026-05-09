Adopté par erreur lors d’une fête, ce chat est retrouvé par sa vraie famille à des milliers de kilomètres

Disparu au Texas, Fry a finalement été retrouvé… en Californie, après avoir été adopté par erreur lors d’une fête entre amies. Une méprise à peine croyable, mais qui se termine bien pour le chat, puisqu'il a pu rentrer auprès de sa maîtresse après une semaine d'angoisse.

Lisa Magick habite Austin, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis). Elle est la propriétaire d'un adorable chat roux répondant au nom de Fry. Âgé de 16 ans, recevant des traitements car il était atteint du diabète et d'un cancer, il est aussi et surtout très sociable et amical. Son agréable tempérament lui a d'ailleurs récemment valu une incroyable aventure, rapportée par Amplify Upworthy .



lisamagick / Instagram

Le matou sénior avait mystérieusement disparu. Sa maîtresse l'avait cherché partout, mais était restée sans nouvelles de lui pendant une semaine entière.

Jusqu'à cet appel inattendu de la part d'une jeune femme vivant non pas au Texas, mais à des milliers de kilomètres de là, en Californie en l'occurrence. A l'autre bout du fil, la personne annonçait à Lisa Magick que Fry était à ses côtés. Cette dernière n'en croyait pas ses oreilles. Que pouvait-il bien faire en Californie ? Comment s'était-il retrouvé si loin de chez lui ?

Son interlocutrice lui a expliqué qu'elle venait de voir l'un de ses appels à témoins et qu'elle avait ainsi reconnu le chat, qu'elle avait recueilli en le croyant errant.

Leur rencontre avait eu lieu dans une maison louée à l'occasion d'un enterrement de vie de jeune fille, à laquelle elle avait participé. La fête avait été organisée non loin de la maison de Lisa Magick à Austin.

Une fête et un double périple pour Fry

Fry s'était aventuré dans la propriété en question, et la vingtaine de convives étaient tombées sous son charme. La Californienne pensait avoir affaire à un jeune félin de quelques mois et était loin de se douter qu'il avait déjà une famille, d'où sa décision de l'emmener chez elle après les festivités.

Dès qu'elle a su pour Fry, elle a donc contacté sa maîtresse, à laquelle elle a présenté ses excuses. Lisa Magick ne lui en a pas voulu.

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La nouvelle amie de Fry a organisé le transport de ce dernier vers le Texas, et il a ainsi pu rentrer à la maison sain et sauf. Lisa Magick a annoncé son retour dans une vidéo Instagram qui comporte l'échange téléphonique initial entre elle et la « ravisseuse ». Voici la publication en question :

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