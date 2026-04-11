Introuvable depuis un an et demi, un chat réapparaît près de l’ancien lieu de travail de sa maîtresse

Pour Laura, l’été 2024 a marqué la disparition d’Odie, son chat bien-aimé. Malgré de nombreuses recherches, le minou est resté introuvable pendant plus d’un an et demi jusqu’à ce que l’association O’Bonheur des chats de Castres (81) finisse par le localiser près d’un supermarché où sa maîtresse avait travaillé. Un dénouement aussi heureux qu’inattendu après cette longue attente !

L’histoire entre Laura et son chat Odie a commencé en 2022, lorsque la jeune femme a adopté la petite boule de poils noire. À l’époque, la jeune femme vivait à Castres, dans le Tarn (81), où elle s’était installée en 2017 après avoir quitté Béziers. Pendant près de 2 ans, le minou a partagé son quotidien sans encombre jusqu’à ce que Laura emménage en centre-ville avec son compagnon en 2024.

Dans un premier temps, tout s’est parfaitement déroulé : Odie s’est doucement habitué à ce nouvel environnement et a pris l’habitude de sortir de plus en plus fréquemment. « Il sortait la nuit et revenait tous les matins. On s’est dit que tout allait bien », a expliqué Laura au journal Le Progrès. Mais un jour, Odie n’est malheureusement pas rentré…

Une année et demie sans nouvelles

Lorsqu’Odie a manqué à l’appel ce 29 juillet, Laura a immédiatement su que quelque chose clochait. Elle s’est tout de suite activée, diffusant des affiches, publiant sur les réseaux et refusant d’abandonner. Mais les semaines, puis les mois se sont écoulés sans aucune nouvelle du minou. Laura a alors décidé d’avancer en adoptant 2 autres chats, sans jamais oublier son petit Odie.

C’est le 4 février dernier, qu’un appel a tout changé : au bout du fil, l’association O’Bonheur des chats lui demandait si elle avait perdu un chat, avant de lui annoncer que le minou en question était auprès d’eux. « J’ai fondu en larmes. De joie et de soulagement », se souvient Laura.

Un retour inespéré grâce une puce d’identification

Odie avait finalement été retrouvé à l’arrière d’un supermarché où Laura avait travaillé l’été précédent, un lieu où plusieurs chats errants étaient régulièrement nourris.

C’est grâce à sa puce électronique que l’association a pu confirmer son identité. « À l’époque, je trouvais que la puce coûtait cher et j’avais hésité à le faire », explique Laura qui, aujourd’hui, ne regrette pas son choix.

Désormais décrit comme un véritable « survivant », le petit Odie se porte bien et a pu enfin retrouver sa maîtresse et son foyer.

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© La Dépêche

L’info Woopets - Pourquoi faire identifier son chat ?

Comme le prouve l'histoire d’Odie, l’identification est un geste essentiel pour protéger son animal et maximiser les chances de le retrouver en cas de disparition. Voici quelques informations bonnes à savoir sur ce procédé :