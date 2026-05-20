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Un grand chat aide sa maîtresse bénévole à éduquer un tout petit chaton sauvé de justesse qu'elle vient de recueillir (vidéo)


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Charlie, qui avait besoin de soins rapprochés lors de son arrivée chez Nikki, sa mère d’accueil, a pu compter sur un soutien d’importance : Wallace, un chat autrefois errant ayant une place de gardien et de guide. Grâce à une prise en charge exemplaire, Charlie a parfaitement grandi, et s’apprête à découvrir ce que l’avenir lui réserve, avec notamment la rencontre d’une future famille.

Illustration : "Un grand chat aide sa maîtresse bénévole à éduquer un tout petit chaton sauvé de justesse qu'elle vient de recueillir (vidéo)"
© @myfosterkittens / Instagram

Lors de l’arrivée du chaton, Nikki, bénévole et famille d’accueil pour Hearts Alive Village (Nevada), a dédié tout son temps au félin en détresse. À cause d’une infection, Charlie était fragile, et bien trop jeune pour se nourrir seul. Nikki a été à ses côtés jour et nuit, pour lui procurer suffisamment de nourriture, au biberon, pour bien grandir.

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@myfosterkittens / Instagram

Une première rencontre houleuse

Voyant son pensionnaire grandir et se déplacer de plus en plus, confie Nikki à Love Meow, elle a décidé de lui présenter son chat, Wallace, également issu d’un sauvetage. La bénévole précisait à juste titre à propos des chats uniques de leur portée : « Ils considèrent leur gardien comme leur compagnon de portée. Il est important de rediriger leur comportement afin qu’ils ne s’habituent pas à mordre les mains ».

La première rencontre avec Wallace n’a pas été très sereine. Le chat plus âgé a montré son mécontentement, ce qui a amené la mère d’accueil a procédé par étapes.

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@myfosterkittens / Instagram

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« Mon cœur de mère adoptive a explosé »

Wallace n’a pas tardé à devenir bien plus doux avec son jeune frère. Le jour où Nikki l’a aperçu en train de toiletter le chaton, elle a compris que le déclic était survenu. Par la suite, Charlie a bénéficié du savoir de son mentor, en explorant toute la maison, découvrant de nouveaux jeux très amusants. Parallèlement, l’attachement envers sa mère d’accueil a également bien évolué.

Après cette belle parenthèse initiatique, Charlie va rejoindre une famille d’adoptants. Bien préparé à une vie en famille, il nous rappelle toute l’importance d’un accueil bénévole en famille.

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Comment présenter 2 chats sereinement ?

La présentation de 2 félins peut être un moment particulièrement stressant. Notre premier conseil serait de mettre côté cette anxiété, fortement ressentie par les animaux. Vous pouvez anticiper la rencontre en disposant des objets appartenant à l’autre chat dans l’espace du félin, afin de l’acclimater olfactivement à la présence d’un nouveau venu. Le maître mot est ensuite la patience. La relation ne pourra pas se tisser en quelques heures, il faudra plusieurs jours, parfois plusieurs semaines pour que les félins se tolèrent mutuellement. L’important est aussi de laisser un espace accessible à l’un et à l’autre pour se replier en cas de besoin.

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