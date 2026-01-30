Un chat facétieux décide de surprendre l'amie de ses humains et s'offre un tour du quartier sur le toit de sa voiture (vidéo)

Il est de ces journées qui prennent soudain une tournure inattendue et donnent lieu à des scènes mémorables. Pour Bruce, chat espiègle et curieux, une petite sieste sur le toit d’une voiture s’est transformée en virée triomphale, sous les yeux écarquillés des voisins.

Bruce, le chat tuxedo de Scott Swenson et sa famille, n’est pas un compagnon félin comme les autres. Polydactyle, étant doté de 26 doigts, il est caractérisé par une curiosité sans limite et ne manque jamais de surprendre son entourage par ses petites escapades. Ses propriétaires le décrivent comme audacieux et indépendant, toujours prêt à explorer son environnement. Il est aussi quelquefois enclin à semer un peu de pagaille.



Scott Swenson / Instagram

Récemment, Bruce a démontré que ses pitreries ne se limitaient pas au jardin ou au salon. L’histoire, rapportée par The Dodo , a commencé lors d’une visite de McCall Hicken, amie de la famille et agente immobilière. C’est d’ailleurs elle qui avait aidé les Swenson à vendre leur précédente maison. Le rendez-vous terminé, elle est repartie au volant de son 4x4 pour reprendre le travail. Quelques minutes plus tard, la famille a reçu un appel inattendu ; des voisins tentaient d’alerter McCall Hicken, car un chat était installé sur le toit de sa voiture.



Scott Swenson / Instagram

Il ne faisait aucun doute pour eux qu’il s’agissait de Bruce. La conductrice n’avait probablement rien remarqué au départ, son véhicule étant haut et équipé de barres latérales destinées à accueillir un porte-bagages. A l’abri de sa vue, le chat s’était tranquillement couché, semblant parfaitement à l’aise sur son perchoir improvisé.



Scott Swenson / Instagram

Une balade inattendue mais sans conséquences

L’agente immobilière a fait demi-tour avec précaution, ramenant le facétieux matou à la maison sans encombre. A son arrivée, Bruce est resté tout à fait stoïque sur le toit, comme s’il venait de profiter d’une banale promenade. Les Swenson n’ont pu s’empêcher de rire devant cette scène improbable, tandis que le quadrupède, imperturbable, regagnait tranquillement l’intérieur de la maison.

Un retour “triomphal” que l’on peut découvrir dans la vidéo ci-dessous, partagée par son propriétaire sur Instagram :

Cet épisode souligne la personnalité unique de Bruce, un animal audacieux, joueur et incroyablement serein face à des situations inhabituelles. Grâce à la vigilance des voisins, qui ont alerté la conductrice à temps, l’histoire s’est terminée dans la bonne humeur, sans aucune conséquence pour le chat.

Pour Scott Swenson, son ami à vibrisses n’a aucune limite et transforme le quotidien en une succession de moments surprenants et amusants. Entre curiosité débordante et indifférence charmante face aux petites frayeurs, Bruce est la preuve qu’un chat peut être à la fois espiègle et parfaitement attachant.