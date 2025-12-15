Le sauvetage in extremis de chatons jetés à la poubelle révèle la détresse de nombreux autres chats et d'un chien

Une intervention d’Action Protection Animale a révélé une situation de détresse insoupçonnée chez une habitante du Maine-et-Loire. Alertés par des riverains, les bénévoles ont pénétré dans un logement où régnait une insalubrité extrême, découvrant un nombre impressionnant d’animaux en danger. Chats, chatons et même un chien y vivaient livrés à eux-mêmes. Une opération de sauvetage urgente s’est alors mise en place pour offrir à chacun une chance de s’en sortir.

Dans le Maine-et-Loire, des habitants ont vu leur voisine jeter une portée de chatons à la poubelle. Elle avait choisi le jour du passage du camion-benne pour le faire, ce qui ne laissait que très peu de place au doute quant à ses intentions.

“Discrets témoins de cette scène”, ils se sont empressés de mettre les jeunes minets en sécurité, avant d’informer la gendarmerie de la situation, indique Action Protection Animale sur son site .



L’association a envoyé une équipe de bénévoles sur les lieux. Lorsque ces dernières se sont présentées au domicile de la propriétaire, elle a d’abord refusé de leur ouvrir. Elles ont dû longuement négocier avec elle pour qu’elle les laisse enfin entrer.

Elles étaient d’autant plus déterminées à intervenir que les chatons étaient encore trop jeunes pour être sevrés ; leur mère était certainement toujours chez la personne, et les petits félins avaient besoin d’elle autant qu’il fallait la sauver de la maltraitance.

Les intervenantes s’attendaient donc à porter secours à une chatte, mais se sont vite rendu compte que davantage de précieuses vies attendaient d’être sauvées. “A l’ouverture de la porte, l’odeur vient nous donner raison”, peut-on lire de la part d’Action Protection Animale.



Au total, elles ont découvert 22 animaux sur place ; 21 chats et chatons, ainsi qu’un chien. Ce dernier est un Berger Allemand répondant au nom de Paco.



“Tout le monde se porte bien”

Tous étaient détenus dans des conditions déplorables. Ils ne connaissaient que l’insalubrité. Prendre en charge un si grand nombre s’annonçait compliqué pour Action Protection Animale, mais l’association a pu compter sur l’aide de refuges partenaires. 8 chatons et leurs mères ont ainsi été confiés à une structure d’accueil basée à Angers. Paco, lui, a été placé en pension dans un premier temps, avant d’atterrir au refuge d’Aix–les-Bains. Il a été rejoint par les 13 autres chats.



“Aujourd’hui, bébés et mamans sont réunis, et tout le monde se porte bien”, assure Action Protection Animale, qui ajoute avoir “déposé plainte”.

