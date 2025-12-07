"J’ai ressenti une immense joie", un chat perdu lors d'un voyage en train est retrouvé 10 mois plus tard et 40 km plus loin

Disparu depuis près d’un an après s’être échappé à la gare de Lyon Part-Dieu, un chat appelé Yoko vient de retourner auprès de son association d’origine contre toute attente. Grâce à sa puce d’identification et à la vigilance de riveraines attentionnées, le quadrupède a enfin pu repris en charge, en attendant un nouveau départ.

L’identification de nos animaux de compagnie est non seulement obligatoire, mais elle permet, en plus, de garder intactes les chances de les retrouver lorsqu’ils viennent à s’égarer. L’histoire de Yoko, rapportée par France Bleu , en est le parfait exemple.

Tout avait commencé en décembre 2024 à la gare de Lyon Part-Dieu (69). Ce jour-là, son propriétaire d’alors, qui l’avait adopté depuis peu auprès de l'association lyonnaise Entraide amis des chats et des pigeons des villes (EACPV), prenait le train pour se rendre chez sa soeur à Grenoble (38).

Le félin au pelage tabby gris l’accompagnait, mais il avait réussi à s’échapper de sa caisse de transport à la gare. Son adoptant avait à peine eu le temps de le voir se faufiler sous le train, avant de disparaître.

Prévenue, EACPV avait rapidement mobilisé ses bénévoles, dont Murielle. L’équipe avait enchaîné les battues à la gare, cherchant même à des heures extrêmement tardives. Malgré leurs efforts et les nombreuses affiches distribuées, Yoko restait introuvable.

La quête s’est inlassablement poursuivie pendant des semaines. Le chat n’ayant pas refait surface, tout le monde pensait qu’il n’était plus de ce monde.

Jusqu’à ce coup de théâtre du mardi 4 novembre 2025, date à laquelle la SPA de Brignais (69) a annoncé avoir recueilli Yoko, amené par des habitantes bienveillantes de Rive-de-Gier (42).

Ces personnes au grand cœur nourrissaient les chats de leur quartier quand elles ont remarqué que l’un d’eux était particulièrement amical et affectueux à leur égard. Son attitude les a amenées à penser qu’il avait probablement une famille, d’où leur décision de vérifier son éventuelle identification auprès du refuge.



Murielle Hila / Facebook

Yoko était probablement monté dans un TER

L’animal portait effectivement une puce et était même tatoué ; il s’agissait bien de Yoko. “J’ai ressenti une immense joie, confie Murielle. J’ai vite appelé la trésorière de l’association qui est allée le récupérer dans l’heure.”

Le chat a été confié à une famille d’accueil. Il ne repartira pas chez la personne qui l’avait adopté avant sa fugue - la raison n’a pas été précisée - mais sera proposé à l’adoption.



Murielle Hila / Facebook

Comment s’est-il retrouvé à 40 kilomètres de la gare où il s’était volatilisé ? “On pense qu’il est monté dans un train, il y a un TER qui part de Lyon Part Dieu et qui va jusqu’à Rive-de-Gier”, indique Murielle.

Examiné par un vétérinaire le 6 novembre, Yoko se porte globalement bien, ne présentant qu’une d’une légère diarrhée et quelques puces.