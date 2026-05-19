Recherché par sa maîtresse depuis 4 jours, un chat d'intérieur se faufile sous une voiture et se retrouve à 24 km de chez lui

Le timide Olaf a parcouru, malgré lui, une vingtaine de kilomètres en se glissant sous une voiture jusqu’à un refuge. Grâce à la puce d’identification de ce chat d'intérieur, ce drôle de périple s’est finalement achevé par des retrouvailles inespérées avec sa propriétaire.

Hazel Ohler, 55 ans, se faisait un sang d'encre pour son compagnon félin Olaf, qui avait disparu de sa maison de Braintree, dans le comté de l'Essex (Angleterre), depuis 4 jours. Elle était d'autant plus inquiète qu'il est un chat d'intérieur.

« Olaf est un chat peureux. Il a peur de sa propre ombre, alors ça a dû être très traumatisant pour lui », explique sa propriétaire à la BBC .

Elle s'est mise à placarder des affiches, à demander de l'aide sur les réseaux sociaux et à fouiller les garages du quartier, mais le matou restait introuvable.

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Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Olaf venait de se faufiler sous une voiture, très probablement par le passage de roue. S'il avait choisi le véhicule au hasard, il n'aurait pas pu mieux tomber ; il appartient à Abigail Harrison, directrice du refuge pour chats Cats Protection à Chelmsford.

Cette dernière est montée dans sa voiture et s'est rendue audit refuge sans savoir qu'un passager clandestin était à bord. Elle a effectué le trajet de 24 kilomètres depuis Braintree, où elle réside, puis a découvert Olaf à son arrivée devant la structure d'accueil.

« Je n'en croyais pas mes oreilles quand Cats Protection m'a appelée pour me dire qu'ils l'avaient retrouvé sain et sauf »

Le chat a bondi en tentant de fuir, mais elle et ses collègues ont réussi à le rattraper et à le placer dans une caisse de transport. Abigail Harrison l'a ensuite passé au lecteur de puce d'identification, ce qui lui a permis d'obtenir les coordonnées de Hazel Ohler et de la contacter.



Essex Cat Centre / Facebook

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« Je n'en croyais pas mes oreilles quand Cats Protection m'a appelée pour me dire qu'ils l'avaient retrouvé sain et sauf, surtout quand j'ai appris comment il s'était retrouvé à des kilomètres de chez lui, coincé sous une voiture », dit-elle.

La propriétaire d'Olaf trouve, par ailleurs, « incroyable qu'il ait choisi cette voiture en particulier pour faire une sieste ».

Abigail Harrison l'a donc ramené chez lui en rentrant à la maison quelques heures plus tard.