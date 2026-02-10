Rencontré lors d’un virulent épisode de neige, ce chat atteint d’une infection respiratoire dévoile sa douce personnalité auprès de sa famille d’accueil

December a été porté par une communauté attentive à la cause féline. C’est grâce à cette conscience citoyenne et à l’intervention d’une équipe bien connue du paysage associatif de New York qu’il s’en est sorti. Ce chat délicat au pelage noir et blanc a véritablement marqué les esprits.

La neige recouvrait peu à peu les trottoirs des rues de New York (États-Unis) lorsque plusieurs habitants se sont inquiétés du devenir de cette communauté féline livrée à elle-même. Parmi les chats qui avaient trouvé refuge dans des boîtes en carton, se trouvait December, un matou énigmatique qui semblait en grande difficulté.

« C’est le genre de chat qui souhaite clairement une connexion »

Une femme en particulier s’est liée d’amitié avec December et a découvert sa personnalité chaleureuse. Voyant que le chat souffrait du froid et qu’il présentait des signes de détresse respiratoire, les New-Yorkais du quartier sont rentrés en contact avec Little Wanderers NYC. Les bénévoles dont la coordinatrice des opérations, Sydney, ont assuré la capture de December, via des cages piégées, et ont pu mettre l’animal en sécurité, auprès d’une famille d’accueil.

Un foyer chaleureux : tout ce qu’il fallait pour December

Après près de 2 semaines intenses d’hospitalisation, December a été confié à une famille d’accueil. C’est Oana, une bénévole de longue date, qui s’est positionnée pour l’aider. Elle a tout mis en place pour que le matou se sente au mieux, en étant très à l’écoute de son langage corporel. Elle expliquait à Love Meow : « J’ai remarqué qu’il avait peur quand il ne voyait pas ma main s’approcher de lui ». Oana a trouvé une manière de prévenir December dès lors qu’elle s’apprêtait à le caresser, et ce dernier a rapidement apprécié les caresses délivrées, au point d’en redemander constamment.

Doucement, mais sûrement

L’entente avec ses congénères n’était pas une évidence pour l’ancien chat des rues. Sa rencontre avec Louis, le chat de la maison, a fait l’effet d’un déclic. Habitué aux félins issus de sauvetage, le maître de maison a su s’y prendre avec son pensionnaire, qui, « après 4 ou 5 jours, a commencé à le suivre et à ronronner au moment où il s’approchait de lui ».

Opération réussie

December a pris confiance en lui grâce à cette expérience plus que réussie en famille d’accueil. Oana a trouvé un juste équilibre entre socialisation et respect de l’expérience de son protégé en lui offrant la possibilité de se ressourcer au calme dans des « endroits sûrs » prévus pour lui.

L’association féline a tenu à souligner l’acte louable de cette communauté de New-Yorkais prêts à intervenir pour sauver la vie de ces félins en proie au froid glacial.