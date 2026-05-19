Ce courageux chaton roux se remet de graves brûlures et échappe à l'amputation avant d'être adopté avec son meilleur ami

Contre toute attente, le petit Flareon, qui avait longtemps risqué de perdre sa patte, a finalement atteint une guérison complète qui a surpris tout son entourage. En famille d’accueil, il a surtout trouvé bien plus qu’un foyer et des soins ; il rencontré un compagnon de jeu nommé Umbreon, avec qui il a été adopté pour commencer une nouvelle vie.

Flareon, un adorable chaton roux, était mal en point au moment de sa prise en charge par le refuge Sacramento SPCA en Californie (Etats-Unis). Âgé de moins d'un mois, il était extrêmement maigre, ne pesant qu'un peu plus de 200 grammes. Il avait une patte en très mauvais état, souffrait de multiples brûlures et devait être opéré.



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Même s'il était encore trop jeune, l'intervention chirurgicale a eu lieu. Par chance, il y a survécu. Le petit félin n'était toutefois pas tiré d'affaire ; les vétérinaires pensaient que l'amputation était quasiment inévitable.



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En attendant cette nouvelle opération, Flareon a été confié à une famille d'accueil pour poursuivre ses soins et sa convalescence. Cette dernière s'annonçait longue, mais le chaton a surpris tout le monde en retrouvant des forces et de l'entrain assez rapidement. Son caractère joueur et curieux s'est vite révélé, et il ne donnait pas l'impression d'avoir souffert. Par-dessus tout, sa patte a complètement guéri, et l'amputation n'était plus d'actualité.



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Guérison, amitié et adoption

« Lorsqu’il a commencé à guérir, tout le monde a été surpris et vraiment enthousiaste à l’idée qu’il puisse garder sa patte », dit Sarah Varanini, responsable de la communication à la SPCA de Sacramento, à The Dodo .



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Désormais en parfaite santé et en pleine forme, Flareon a fait la connaissance d'Umbreon, un autre chaton pris en charge par sa famille d'accueil. Tous 2 sont devenus d'inséparables amis, passant le plus clair de leur temps à jouer ensemble.



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Cette amitié est appelée à durer, puisque Flareon et Umbreon ont ensuite été adoptés ensemble. Ils coulent des jours heureux dans leur nouvelle maison.



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L'info Woopets : comment un chat s’adapte-t-il à une vie sur 3 pattes après une amputation ?

Flareon a eu la chance d’éviter l’amputation initialement envisagée par les vétérinaires après ses graves blessures. Dans de nombreux autres cas, les chatons ou chats adultes doivent malheureusement apprendre à vivre avec 3 pattes. Pourtant, leur capacité d’adaptation est souvent rapide et impressionnante.

Après une amputation, le chat modifie naturellement sa manière de se déplacer. Sans apprentissage conscient, il rééquilibre son poids sur les membres restants et adopte une posture plus stable et plus basse, ce qui limite les déséquilibres et les chutes.

Le corps compense également sur le plan musculaire. Les muscles des épaules, du bassin et du dos se renforcent progressivement pour soutenir l’effort supplémentaire, tandis que le cerveau ajuste la coordination des mouvements en quelques semaines.

Avec la cicatrisation et la reprise de confiance, la plupart des chats retrouvent une bonne qualité de vie. Ils peuvent courir, jouer et même sauter à hauteur modérée, même s’ils apprennent souvent à éviter spontanément les efforts trop risqués.