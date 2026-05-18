Ce chat noir traumatisé et qui se cachait systématiquement pendant les 899 passés au refuge a enfin été adopté (vidéo)

Après 2 ans et demi passés au refuge NAWS Humane Society, un chat noir particulièrement craintif a enfin vu son destin basculer grâce à une vidéo devenue virale. Longtemps en retrait et prostré face aux humains, Skippy voyait ses chances d’adoption s’amenuiser au fil des mois. Aujourd’hui, il a quitté le refuge pour rejoindre un foyer aimant, où il coule des jours heureux aux côtés de ses nouveaux maîtres et d’un autre félin noir.

Fran Grzesik, alias « @franflight » sur TikTok (anciennement @frangrzesik), a aidé de nombreux chats du refuge NAWS Humane Society (Illinois), où elle est bénévole, à prendre un nouveau départ. Grâce à ses vidéos, qui touchent souvent un large public, les pensionnaires félins de cette structure d'accueil ont été adoptés par des familles aimantes.

On se souvient notamment des exemples de Gramps, chat sénior dont les anciens propriétaires étaient partis en maison de retraite, et de Shelly, qui avait été brisée par son retour au refuge.

Fran Grzesik s'est à nouveau signalée récemment en contribuant à offrir une seconde chance à Skippy, un chat noir traumatisé par son passé.



@franflight / TikTok

Ce dernier apparaît dans une vidéo mise en ligne le 9 avril 2026 et relayée par Parade Pets . La bénévole y annonce une merveilleuse nouvelle, celle de son adoption par Lisa et Josh après 899 jours d'attente.

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Pourtant, comme nous l'apprend cette publication, ce n'était clairement pas gagné d'avance. Le félin était particulièrement réservé et cherchait systématiquement à se cacher, même lorsque Fran Grzesik le prenait dans ses bras. Cette timidité extrême compromettait sérieusement ses chances d'être adopté.



@franflight / TikTok

Un chat désormais serein et heureux

Malgré tout, la chance a fini par lui sourire. Skippy est devenu le nouveau compagnon du couple au grand cœur, qu'elle remercie « non seulement pour avoir vu et compris Skippy, mais aussi pour avoir permis [à la NAWS Humane Society] de l'accompagner dans son adaptation ».



@franflight / TikTok

Fran Grzesik a également témoigné sa reconnaissance à Maria, qui avait accueilli Skippy chez elle, ainsi que les nombreux internautes ayant apporté leur soutien.

Skippy est aujourd'hui confint et heureux dans sa nouvelle maison, qui comporte un autre chat noir.



@franflight / TikTok

Voici la vidéo :

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