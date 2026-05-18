Ce chat noir traumatisé et qui se cachait systématiquement pendant les 899 passés au refuge a enfin été adopté (vidéo)
Après 2 ans et demi passés au refuge NAWS Humane Society, un chat noir particulièrement craintif a enfin vu son destin basculer grâce à une vidéo devenue virale. Longtemps en retrait et prostré face aux humains, Skippy voyait ses chances d’adoption s’amenuiser au fil des mois. Aujourd’hui, il a quitté le refuge pour rejoindre un foyer aimant, où il coule des jours heureux aux côtés de ses nouveaux maîtres et d’un autre félin noir.
Fran Grzesik, alias « @franflight » sur TikTok (anciennement @frangrzesik), a aidé de nombreux chats du refuge NAWS Humane Society (Illinois), où elle est bénévole, à prendre un nouveau départ. Grâce à ses vidéos, qui touchent souvent un large public, les pensionnaires félins de cette structure d'accueil ont été adoptés par des familles aimantes.
On se souvient notamment des exemples de Gramps, chat sénior dont les anciens propriétaires étaient partis en maison de retraite, et de Shelly, qui avait été brisée par son retour au refuge.
Fran Grzesik s'est à nouveau signalée récemment en contribuant à offrir une seconde chance à Skippy, un chat noir traumatisé par son passé.
Ce dernier apparaît dans une vidéo mise en ligne le 9 avril 2026 et relayée par Parade Pets. La bénévole y annonce une merveilleuse nouvelle, celle de son adoption par Lisa et Josh après 899 jours d'attente.
Pourtant, comme nous l'apprend cette publication, ce n'était clairement pas gagné d'avance. Le félin était particulièrement réservé et cherchait systématiquement à se cacher, même lorsque Fran Grzesik le prenait dans ses bras. Cette timidité extrême compromettait sérieusement ses chances d'être adopté.
Un chat désormais serein et heureux
Malgré tout, la chance a fini par lui sourire. Skippy est devenu le nouveau compagnon du couple au grand cœur, qu'elle remercie « non seulement pour avoir vu et compris Skippy, mais aussi pour avoir permis [à la NAWS Humane Society] de l'accompagner dans son adaptation ».
Fran Grzesik a également témoigné sa reconnaissance à Maria, qui avait accueilli Skippy chez elle, ainsi que les nombreux internautes ayant apporté leur soutien.
Skippy est aujourd'hui confint et heureux dans sa nouvelle maison, qui comporte un autre chat noir.
Voici la vidéo :
A lire aussi : Cette chatte qui a attendu 2 ans au refuge possède désormais sa propre chambre dans le foyer de ses rêves (vidéo)
@franflight
HAPPY TEARS GUYS! I’m hoping this video brings you all so much joy tonight. Thank you SO much to Lisa and Josh for not only seeing and understanding Skippy, but for allowing us to be involved with him and the adjustment process. I truly am so grateful to both of you. Thank you to Maria for fostering Skippy to get him out of the shelter and just for being the most perfect human on this planet. Thank you to all of you for advocating for an overlooked, black, shelter cat who truly needed our help. Because of you all he is home. I love you guys so much and am so grateful to be involved in this community for these animals. ???????????? #adopt #adoptdontshop #catadoption #cats #cat? Coming Up Roses - Harry Styles
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
2 commentaires
Fabienne M a écrit : 2 h
Il est métamorphosé.
Bravo à sa famille d'adoption !
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Invité a écrit : 2 h
Magnifique...!!!!
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