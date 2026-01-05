Elle découvre 2 chatons aux yeux infectés, les soigne et en fait les vedettes de ses parties de jeux vidéo en direct

Touchante et pleine de tendresse, l’histoire de Vicki et de ses 2 chatons sauvés in extremis séduit aujourd’hui une large communauté en ligne. De simples rescapés, Artemis et Apollo sont devenus les irrésistibles compagnons de ses sessions de streaming, où ils ne manquent jamais d’attirer toute l’attention.

Vicki, alias “@vicariouslyx” sur les réseaux sociaux, est passionnée de jeux vidéo. Elle diffuse souvent ses parties de jeu en direct sur des plateformes de streaming. Depuis quelque temps, elle n’est plus seule lors de ses séances ; 2 adorables chatons, une femelle au pelage tigré appelée Artemis et un mâle à la robe noire nommé Apollo, l’accompagnent désormais systématiquement et lui volent même la vedette.

C’est elle qui les a découverts et sauvés, alors qu’ils étaient encore tout jeunes, livrés à eux-mêmes et mal en point. Leur belle histoire est racontée par The Dodo dans une vidéo particulièrement touchante.

Vicki avait été surprise de trouver 2 minuscules félins seuls dans la cour arrière de sa maison. Elle ignorait comment ils étaient arrivés chez elle et il n’y avait aucune trace de leur mère, alors qu’ils étaient encore trop petits pour en être séparés.



The Dodo

En s’approchant d’eux, elle s’est rendu compte qu’ils avaient les yeux infectés et complètement fermés. “Je ne sais pas grand chose à propos des chats, mais je suis à 90% certaine que ce n’est pas normal”, pensait-elle alors.

Vicki les a emmenés chez le vétérinaire, qui lui a expliqué que l’infection était assez sévère. Les jours suivants, elle s’est employée à nettoyer quotidiennement leurs yeux et à leur administrer un antibiotique. Au bout d’une semaine, leurs yeux étaient enfin complètement ouverts et sains.



The Dodo

Des chatons en bonne santé et épanouis

Artemis et Apollo ont pu grandir dans des conditions optimales à ses côtés, devenant des chatons pleins d’énergie et heureux.



The Dodo

Plus d’une fois, elle les nourrissait au biberon pendant les séances de streaming, ce qui ne manquait pas d’attendrir les internautes. Ils sont très vite devenus des figures incontournables de ses directs et en profitent d’ailleurs pour se faire remarquer.



The Dodo

“Ils savent spécifiquement quand je me mets à jouer et ils choisissent ce moment précis pour s’installer sur mon bureau”, dit leur adoptante.



The Dodo

“Chaque fois que je perds une partie, je les blâme”, plaisante Vicki pour qui, si c’était à refaire, elle l’aurait refait sans la moindre hésitation, tant ses petits protégés la comblent de bonheur.

A lire aussi : Une famille perd ses chats sur une aire d’autoroute, puis reçoit un coup de fil 2 ans plus tard