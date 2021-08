Un geste de gentillesse change la vie d'un chaton épuisé, affamé et déshydraté

2 semaines après son sauvetage, Willow s'est transformée en une jeune chatte douce et joueuse. Elle bénéficie d'une véritable vie de VIP au sein de sa famille d'accueil. Grâce à l'acte de gentillesse de Bons Samaritains, Willow a survécu et peut grandir en toute sérénité.

Grâce aux nombreux soins reçus, elle a commencé à prendre du poids et des forces.

« Nous avons continué à nous réveiller et à lui donner des petites quantités de nourriture toutes les 2 heures, toute la nuit. Enfin, un matin, elle a réussi à boire à la bouteille. C'était un tel soulagement », a confié une volontaire.

Le rescapé a été placé en famille d'accueil. Ses bienfaiteurs lui ont donné un bon bain , afin de le débarrasser des insectes et des saletés. Pendant les 2 premiers jours, il a eu besoin d'aide pour se nourrir tellement il était faible. D'après Lovemeow , il a rencontré des difficultés pour téter son biberon.

Le thermomètre a frôlé les 38°C ce jour-là. Le petit félin a été découvert dans un état lamentable sous un véhicule. Couvert de terre, de puces et de fourmis, il semblait léthargique. La chaleur était insupportable pour cette minuscule boule de poils chétive. Famélique et déshydraté , il avait grandement besoin que quelqu'un lui tende la main.

Un citoyen de San Fernando (Californie, États-Unis) est venu en aide à un chaton errant plus tôt ce mois-ci. L'animal a souffert de la chaleur. Frêle, assoiffé et affamé, sa vie ne tenait qu'à un fil.