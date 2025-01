2 chats de refuge aux tempéraments diamétralement opposés se lient d'amitié et commencent une nouvelle vie ensemble

Tout semblait séparer Tigger et Ozzy. Pourtant, ces 2 chats ayant fait connaissance dans un refuge ont décidé de se rapprocher et de laisser leurs différences de côté pour former un duo soudé et complice. Les bénévoles qui s’occupaient d’eux ont été aux anges en apprenant qu’une famille était disposée à les adopter ensemble.

Tigger était mal en point à son arrivée au refuge de la Bertie County Humane Society, situé à Windsor en Caroline du Nord (Etats-Unis). Ce chat y avait été amené par une famille qui le voyait errer devant chez elle depuis un certain temps. Les bénévoles ont réalisé qu’ils avaient affaire à un animal amical envers les humains et avide d’attention, mais méfiant envers ses congénères.

Ils ont aussi admis Ozzy, un félin dont ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils ont simplement constaté à quel point il était craintif et réservé à l'égard les gens. Tout l’inverse de Tigger.

Après une phase d’acclimatation, l’équipe de la Bertie County Humane Society a eu l’idée de présenter les 2 chats l’un à l’autre. Contre toute attente, leur entente a été quasi immédiate. « Ils partageaient même de la nourriture humide, mangeant dans la même assiette en même temps. Ozzy a commencé à venir vers nous pour des gratouilles et des caresses sur le ventre », peut-on effectivement lire sur la page Facebook de l’association.



Cette belle amitié et l’impact qu’elle a eue sur les 2 protagonistes, surtout Ozzy, n'étaient pas les seules nouvelles réjouissantes. Un an après leur rencontre, ils ont été adoptés par une seule et même famille, rapporte The News & Observer.

« Larmes de joie »

Leur adoption a été un grand évènement pour le personnel du refuge, qui a tenu à le célébrer. « Plusieurs de nos bénévoles étaient présents pour [leur dire] au revoir, poursuit l’auteur de la publication. Et oui, il y avait des larmes, mais c'étaient des larmes de joie ».

Les nouveaux propriétaires sont un couple ayant récemment perdu son chat sénior. « Ils ont vu la dernière vidéo de Tigger et ont voulu le rencontrer. Lorsque nous leur avons raconté l’histoire de Tigger et Ozzy, ils ont décidé de les adopter tous les 2 », toujours d’après la Bertie County Humane Society sur Facebook.

Ozzy et Tigger profitent de leur nouvelle vie et sont plus heureux que jamais.