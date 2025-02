Huit ans après sa disparition, ce chat réapparaît grâce à un simple scan de micropuce et n'a pas oublié sa propriétaire

Meow Meow s’est échappé de sa maison il y a 8 ans et n’a plus donné signe de vie par la suite. Après toutes ces années, son propriétaire n’imaginait pas le revoir un jour. D’autant plus que le chat était déjà âgé. Toutefois, la boule de poils n’était pas si loin et a pu retrouver celui qui ne l’avait jamais oubliée grâce à sa micropuce.