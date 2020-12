Un couple touché par la magie de Noël retrouve son chat 7 années après sa disparition grâce à sa puce d'identification

Disparu en 2013, Benny est revenu chez sa famille récemment, à quelques jours de Noël. C’est grâce à sa puce d’identification que cet adorable chat noir senior a pu être restitué à ses propriétaires après une si longue séparation.

Benny, un chat âgé de 14 ans, avait été adopté en 2011 par Nancy et Dave Bryant, qui résident à Rochester dans l’Etat du New Hampshire (nord-est des Etats-Unis). Auparavant, il vivait chez la fille d’une amie, qui ne pouvait plus le garder parce qu’elle s’était engagée dans l’armée. La puce d’identification qu’il porte est d’ailleurs toujours enregistrée au nom de son ancienne propriétaire, d’après USA Today.

2 ans après son arrivée chez les Bryant, le félin s’est volatilisé. Sa famille l’a cherché sans relâche, mais l’animal restait introuvable.

Nancy et Dave n’ont plus eu de nouvelles de Benny jusqu’à ce mois-ci, 7 ans après sa disparition.

A Portsmouth, à près de 40 kilomètres du domicile des Bryant, un passant a découvert un chat âgé, errant et à la robe noire. Il l’a emmené chez un vétérinaire, qui l’a ensuite confié au refuge de la NHSPCA à Stratham. C’est là que les bénévoles ont découvert qu’il avait une puce d’identification.

Ils ont donc contacté la famille de l’ancienne maîtresse de Benny, la militaire, puisqu’elle était toujours identifiée dans le fichier comme étant sa propriétaire. C’est ainsi qu’ils ont pu obtenir les coordonnées du couple de Rochester et lui annoncer l’incroyable nouvelle.

Nancy n’en revenait pas. Elle et son mari sont allés le chercher pour d’émouvantes retrouvailles. Durant tout le trajet retour, elle portait son chat dans les bras comme un bébé et lui chantait une berceuse.

Ils ont ensuite mis plusieurs jours à réaliser que Benny était là, sous leurs yeux et à la maison, 7 longues années après sa fugue.

Benny a donc retrouvé sa famille, qui compte aussi un autre chat appelé Squeaky, un chien issu d’un refuge et nommé Maezie, Lily le cochon d’Inde et Henry la perruche calopsitte élégante.