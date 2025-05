Un chaton nouveau-né rejeté par sa mère surmonte un début de vie semé d'embûches et trouve du réconfort auprès d'un chien bienveillant

The Odd Cat Sanctuary est une association basée dans le Massachussetts (Etats-Unis) et fonctionnant essentiellement grâce à un réseau de familles d’accueil bénévoles.

L’organisation s’est récemment vu confier un chaton femelle tabby de 2 semaines. La chatte nouveau-née avait été amenée par le propriétaire de sa mère. Elle était l’unique bébé de cette dernière, qui refusait de l’allaiter. Autant dire qu’elle n’avait que très peu de chances de survivre.



D’après Kristy, vice-présidente de The Odd Cat Sanctuary, 3 auxiliaires vétérinaires ont été mobilisées sur son cas. Elles se relayaient pour la nourrir à la seringue toutes les 2 heures avec un dévouement remarquable, y compris la nuit.



La petite faisait elle-même montre d’une détermination extraordinaire, s’accrochant hargneusement à la vie avec ses maigres forces.



Un chaton joueur et espiègle

Quelques jours plus tard, « elle a commencé à prendre du poids régulièrement », raconte Kristy à Love Meow. A partir de là, les membres de The Odd Cat Sanctuary ont su qu’elle avait une chance de s’en sortir.

Appelée Onion par ses bienfaitrices, son appétit n’a fait que croître au fil des jours. Après chaque repas, elle se blottissait contre la personne qui la nourrissait, puis s’endormait dans son confortable couchage.

Sa personnalité enjouée et espiègle s’est peu à peu exprimée. De plus en plus curieuse, elle a commencé à essayer de s’échapper de son nid pour explorer son environnement.



A 4 semaines, Onion était toujours aussi gourmande et avide de découvertes. Elle est passée de la seringue au biberon.

Un chien comme papa de substitution

Elle a aussi rencontré Puck, chien secouru par The Odd Cat Sanctuary. Très vite, le canidé a endossé le rôle de papa de substitution pour la petite féline, se montrant très attentionnée et affectueux à son égard. Il la couvre de « bisous » et se met même sur le dos pour qu’elle grimpe sur son ventre et s’amuse à lui tirer les oreilles.



Le chaton continue de s’épanouir, de prendre des forces et d’accumuler de la confiance aux côtés de ses amis humains et canin.

La future famille d’Onion l’attend déjà

La grande nouvelle, c’est que l’équipe de The Odd Cat Sanctuary lui a déjà trouvé une famille aimante pour toujours, qu’elle rejoindra dans quelques semaines. Son futur foyer comprend un chat adulte qui aura assurément la même bienveillance que Puck avec elle.

Après un début de vie chaotique, l’avenir s’annonce radieux pour Onion.