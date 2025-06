Un chat détecte la grossesse de sa propriétaire, puis son cancer quelque temps plus tard

Nos animaux de compagnie sont extraordinaires par le bien-être qu’ils nous apportent et un bon nombre d’autres capacités. On leur attribue souvent un 6ème sens et les témoignages des propriétaires viennent constamment renforcer ce mythe. Georgina Chapple, par exemple, a eu connaissance de certains événements importants de sa vie grâce à sa chatte, Mitzi.

La féline est entrée dans sa vie à l’âge de 9 mois, comme elle l’a indiqué dans un témoignage rapporté par Yahoo News. À partir de cet instant, leurs liens n’ont cessé de se renforcer.

Un instinct impressionnant

Les chats sont de fervents observateurs, ce que l’on a parfois tendance à oublier, et voient le moindre changement dans leur environnement ou sur leur propriétaire. Un jour, Mitzi a commencé à se blottir contre le ventre de sa propriétaire et a continué de le faire les semaines qui ont suivi. Elle était aussi constamment à proximité de son humaine, la regardant de loin comme si elle la protégeait. Quelque temps plus tard, Georgina a appris qu’elle était enceinte et a compris que sa chatte l’avait détectée depuis bien longtemps.

Plusieurs années après la naissance du bébé, Mitzi a à nouveau adopté un nouveau comportement. Cette fois, elle venait s’installer au niveau de l’aisselle de sa maîtresse, ce qui était tout bonnement inhabituel. Georgina a finalement appris qu’elle avait un cancer du sein, et, une fois de plus, Mitzi l’avait compris bien avant. La féline est d’ailleurs restée aux côtés de sa maîtresse durant toute la durée du traitement.

Georgina ne peut être que reconnaissante d’avoir un ange-gardien qui veille aussi bien sur elle et ses proches que Mitzi. Réciproquement, si la féline prend grand soin de sa famille, c’est certainement parce que cette dernière la couvre d’amour et de tendresse depuis qu’elle l’a adoptée !