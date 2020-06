Un chien Pitbull croise une chatte errante enceinte dans son jardin et réagit avec une douceur inouïe !

© Juan José P. Flores

Quand Hades le Pitbull s’est rendu compte qu’une chatte, qui était sur le point d’accoucher, avait besoin d’un endroit sûr, il n’a pas hésité à lui venir en aide.

Juan José P. Flores est le très chanceux papa d’adoption de Hades, un chien de race Pitbull. Ils vivent au Mexique.

L’homme avait remarqué, depuis quelque temps, une chatte errante dans le quartier et il lui laissait toujours de quoi manger. Hades l’a certainement vu faire et y a été visiblement sensible.

Récemment, Juan José P. Flores était chez lui quand il a entendu du bruit provenant de la porte de derrière, qui donne sur la cour où se trouvait son chien. Ce dernier semblait très agité. Il a attiré son attention vers sa niche. A l’intérieur se trouvait la chatte errante en question et elle était gestante.

Elle cherchait désespérément un coin tranquille pour mettre bas et Hades lui a volontiers cédé sa maisonnette. Puis, quand l’accouchement a commencé, le chien est resté à ses côtés. Il est allé chercher une couverture qu’il a posée devant la niche, où il s’est installé pour observer la naissance des 2 magnifiques chatons de son invitée.

Peu après, l’homme a emmené la chatte et ses petits à l’intérieur. Hades a continué de veiller sur la petite famille de félins et une très belle amitié est née entre le Pitbull et la chatte, que Juan José P. Flores a nommée Nicol.

Lorsque les chatons seront suffisamment grands, il leur cherchera des familles d’adoption. Nicol, elle, restera, puisqu’il l’a adoptée.

Juan José P. Flores a tenu a partager cette histoire dans l’espoir que cela contribue à changer la mauvaise image que les gens se font du Pitbull.