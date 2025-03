Arrivé en refuge pour adopter un chat, cet homme change d'avis après une double rencontre

Bronx est une petite femelle qui est arrivée au refuge de Best Friends Felines, situé à Brisbane en Australie, avec ses 4 frères et sœurs. Timide et craintive lors des premiers jours, la minette s’est cependant très rapidement sentie plus à l’aise et a même révélé un caractère un brin aventurier. “Elle adore être câlinée et grimpera même sur vos épaules juste pour se rapprocher de vous. Elle est aussi toujours prête à jouer !”, expliquait l’annonce sur laquelle est tombé Jaime. Charmé par la frimousse et la description de Bronx, l’homme a décidé de venir la rencontrer directement chez Ingrid, sa maman d’accueil. Mais une fois sur place, il ne s’attendait pas à tomber également sous le charme de Brooklyn… Leur belle histoire a été partagée par le média LoveMeow !

© Jaime

Douce, amicale et très belle, la jolie chatte a su conquérir le cœur de Jaime en un seul regard. Quelques secondes seulement après leur première rencontre, Brooklyn a sauté dans les bras de l’homme, achevant ainsi de le faire craquer… “Elle est arrivée effrayée et confuse, mais elle est devenue un chat câlin, social et extraverti. C'est une chatte heureuse et bavarde qui recherche activement des caresses et se blottit joyeusement sous votre bureau pendant que vous travaillez”, lui a assuré Ingrid. Alors, sans trop se poser de questions, l’homme a demandé à Ingrid s’il pouvait adopter les 2 femelles, requête qui a évidemment été acceptée.

© Jaime

Un duo fusionnel

Malgré leur différence d’âge, les 2 chattes se sont immédiatement entendues à merveille. Brooklyn a pris Bronx, qui n’était encore qu’un chaton, sous son aile et un lien très puissant s’est formé entre elles. Aujourd’hui, les 2 sœurs de cœur passent tout leur temps ensemble. Elles jouent, se font leurs toilettes mutuelles, dorment et surveillent le voisinage en duo. Elles sont inséparables. “Quatre mois après leur adoption, on peut dire qu’elles font désormais partie intégrante de notre famille”, a affirmé Jaime avec tendresse. Une adoption comme on les aime !

© Jaime

© Jaime