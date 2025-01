Mannequin et mère d'accueil pour chatons, elle se fait voler la vedette par ses petits protégés alors qu'elle s'entraîne à défiler (vidéo)

Nos chats aiment bien observer tout ce que nous faisons et il leur arrive même de vouloir intervenir dans nos activités. Une mannequin accueillant 2 chatons pour les préparer à l’adoption a pu en faire l’expérience récemment. Ses jeunes amis félins étaient manifestement déterminés à rendre son entraînement à défiler un peu plus intéressant.

Kelly Kirstein est mannequin et reine de beauté, ayant pris part à une variété de concours tels que Miss Supranational USA 2015, Miss Supertalent Cycle 22 et Miss Global USA 2025. Elle a également joué dans différents films et séries, et est passionnée de cosplay.

Si elle est née à Mount Clemens dans l’Etat du Michigan, c’est en Floride qu’elle vit et travaille désormais. En dehors de ses activités dans la mode et à l’écran, la jeune femme est mère d’accueil bénévole pour chats. Elle se voit ainsi confier ces animaux issus de refuges ou directement recueillis dans la rue, leur apprend les bases de la vie à la maison et les prépare ainsi à être adoptés par leurs futures familles.

Elle a récemment accueilli 2 adorables chatons. Ces derniers s’appellent Dipper et Mabel, des noms inspirés de ceux des frère et sœur jumeaux de la série d’animation « Souvenirs de Gravity Falls ».



kellykirstein / Instagram

Ils sont pleins d’énergie et débordent de joie de vivre. Quand ils ne sont pas endormis blottis l’un contre l’autre, ils passent leurs journées à courir partout, à jouer et à explorer les moindres recoins de l’appartement de leur bienfaitrice.

Ils sont tout aussi actifs lorsque Kelly Kirstein pratique l’art du défilé chez elle pour s’entraîner. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, qu’elle a postée sur son compte Instagram et que relaie PetHelpful.

Eux aussi veulent participer au défilé !

Elle a posé son téléphone par terre et s’est mise à défiler face à la caméra, comme elle le fait sur les podiums. L’exercice a toutefois été « perturbé » par Dipper et Mabel, qui avaient bien l’intention de jouer les mannequins eux aussi, mais à leur manière. Ils se sont mis à traverser le champ à toute vitesse et l’un d’eux a même failli la faire trébucher.



kellykirstein / Instagram

A lire aussi : Une chatte errante, timide avec les humains et qui a mis bas dans un jardin découvre avec bonheur la vie de famille

Les chatons savent aussi se tenir à carreau et observer le défilé en restant sagement assis. Peut-être pour mieux intégrer les mouvements gracieux effectués par leur mère d’accueil en vue de les reproduire en cachette, qui sait ?



kellykirstein / Instagram