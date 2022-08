Un chaton atteint de nanisme débarque avec son air renfrogné au refuge et bouleverse sa famille d’accueil

Michelle Roberts est bénévole d’accueil pour l’association dédiée au bien-être des félins Carroll County Humane Society. Elle est donc accoutumée à recevoir au sein de son foyer des chats de tout âge pour les soigner et les remettre sur pattes avant qu’ils ne soient proposés à l’adoption.

Quand des chatons de seulement 4 à 5 semaines sont arrivés au refuge, Michelle a été missionnée pour en prendre soin. Parmi eux, une jeune demoiselle était différente de ses frères et sœurs. « Elle était plus petite et plus légère que les autres. Elle avait aussi ce visage de "chat grincheux" que j'avais déjà remarqué chez des spécimens nains », a déclaré Michelle à Love Meow.

Avant même de l‘avoir rencontrée en chair et en os, la bonne samaritaine était tombée sous son charme.

Adaptation

Au cours des 2 premières semaines chez Michelle, l’ensemble de la portée a grandi de façon spectaculaire. Mais Widget, elle, demeurait petite. Cependant, sa personnalité effrontée n’était pas en reste.

Malgré sa moue revêche, la chatonne était extrêmement affectueuse envers Michelle. Et une forte complicité s’est créée entre elles.

Lorsque les bébés ont atteint l’âge et la maturité pour partir vers de nouvelles aventures, ils ont tous trouvé une famille très rapidement. Cependant, Michelle n’était pas prête à laisser Widget s’en aller.

Elle a donc décidé de l’adopter officiellement. « J'ai toujours dit qu'un chat ou un chien choisit son humain plutôt que l'inverse », a confié la bonne samaritaine.

Depuis, Widget est devenue adulte et profite d’une vie agréable. Elle est très expressive et mène son petit monde à la baguette. Elle pèse moins de 3 kilogrammes, mais compense par une grande personnalité.

Par ailleurs, elle affectionne toutes les activités réservées aux chats : dormir au soleil, jouer avec des morceaux de papier froissé ou encore réveiller sa maîtresse en pleine nuit.

