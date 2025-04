Ce chaton réalise enfin son rêve de rencontrer les chiens de sa mère d’accueil et les suit partout dans la maison (vidéo)

Pesto et les chiens, c’est une véritable histoire d’amour. Dès que le chaton blanc et roux a appris que des compagnons aussi doux et protecteurs existaient, il n’a plus voulu les lâcher.

@pennyandthefosters / Instagram

Une boule de bonheur nommée Pesto

Kelsey regrettait de ne pas avoir pu offrir tout de suite son aide à Pesto. Elle est revenue sur sa position de départ en faisant une place chez-elle pour ce nouveau pensionnaire si adorable. La mère d’accueil confiait à Love Meow : « Je me sentais coupable de ne pas savoir ce qui allait lui arriver ».

En accueillant le chaton chez-elle, elle affirmait : « Nous avons pu le récupérer et il est tout simplement adorable ».

@pennyandthefosters / Instagram

Un coin douillet rien que pour lui

Comme pour tous ses protégés, Kelsey a installé un petit coin pour Pesto, qui avait besoin d’être sécurisé et surveillé de près. Dans un petit parc aménagé, il bénéficiait de tout le confort nécessaire, couvertures et coussins. Il avait même à sa disposition une grande peluche rassurante.

Selon sa mère d’accueil, Pesto voulait souvent aller plus vite que la musique en refusant par exemple le lait, pour tenter la nourriture solide, tout en ne maîtrisant pas vraiment la mastication et la prise d’aliments pour les « grands ».

Si Pesto s’est vite accommodé à sa vie en maison, il gardait en lui une envie de s’intégrer encore plus au foyer. Il voyait les autres animaux de la maison, dont les chiens, défiler devant son parc, et espérait un jour pouvoir partager un peu de son quotidien avec eux.

Penny, Ethel et Fletcher : une présence essentielle

Un jour, alors qu’il pleurait, une des chiennes de Kelsey est venue vers Pesto. Elle l’a rassuré en le léchant doucement. C’est à ce moment-là que la bénévole a compris que le chaton pouvait passer à l’étape suivante, à savoir être en contact avec le reste de la maisonnée.

A lire aussi : La joie immense d'un chat à 3 pattes retrouvant le jouet qu'il avait perdu dans sa nouvelle maison (vidéo)

@pennyandthefosters / Instagram

Suivant partout sa nouvelle amie Penny, Pesto a ensuite fait la connaissance d’Ethel, puis de Fletcher, le doyen des animaux de la maison.

Entre jeux et moments de tendresse, Pesto ne s’ennuie jamais. Sa protectrice affirmait : « Tout et tout le monde est un terrain de jeu pour Pesto ».