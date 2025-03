Cette sublime Maine Coon blanche aux yeux vairons est aux anges car elle peut enfin rencontrer son petit frère humain (vidéo)

La toute première rencontre entre un animal de compagnie et le nouveau-né venu agrandir sa famille est toujours un instant fort en émotions. La sensibilité, l’intelligence et la loyauté de nos amis à fourrure les amène souvent à se comporter de manière admirable dans ces moments-là. Une chatte appelée Doja a justement pu faire la connaissance du bébé de ses propriétaires, tout comme Ghost, l’autre chat de la maison. L’un comme l’autre ont eu une attitude touchante.

Tout comme les chiens, les chats doivent être préparés à l’arrivée d’un nouveau-né à la maison. Cela passe notamment par le fait de leur proposer du linge portant l’odeur du bébé, afin qu’ils s’y habituent et l’identifient plus facilement.

On ne sait pas si les propriétaires de Doja l’ont fait, mais la prise de contact entre cette chatte et leur premier enfant s’est déroulée à la perfection.

Cette magnifique femelle Maine Coon à la robe blanche et aux yeux vairons est, en effet, devenue « grande sœur » avec la naissance du garçon. Quelques jours après l’accouchement, le bébé et sa maman sont arrivés à la maison, puis il était temps pour Doja de faire la connaissance de son petit frère humain.

Ce moment a été filmé et la vidéo postée sur le compte TikTok « @_dojathecat_ », consacré à Doja et à Ghost et suivi par plus de 2400 abonnés.

On y voit la chatte s’approcher prudemment de l’enfant tenu par son père, puis se dresser sur ses pattes arrière pour le renifler et l’observer. Une fois toutes ces informations assimilées, Doja se retire tout aussi lentement. Ce premier échange a été plutôt positif et prometteur.



@_dojathecat_ / TikTok

« Hâte de les voir grandir ensemble »

« Hâte de les voir grandir ensemble », peut-on lire en légende de la vidéo en question, qui a généré près de 900 000 vues depuis sa publication le 25 février 2025 et est relayée par PetHelpful. La voici :

Ghost a, lui aussi, eu l’occasion de rencontrer le nouveau-né. Sa réaction est tout aussi touchante. Il a même légèrement bercé l’enfant sans le vouloir. C’est ce que montre cette autre vidéo partagée le même jour :

