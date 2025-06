Une mère d’accueil prend en charge un chatonne sauvée de l’errance et se retrouve finalement à devoir cajoler un duo inséparable et absolument craquant

Nikki a reçu un appel lui indiquant qu’une petite chatte attendait son aide dans un refuge de sa commune. Motivée, la mère d’accueil bénévole a découvert que la petite n’était pas seule, mais avait à ses côtés une sœur, au caractère et à la taille bien différents. Le duo s’est acclimaté à vitesse grand V chez la bénévole.

Nikki avait entendu parler d’une petite chatte du nom de Cece qui était très maigre pour son âge et peinait à se nourrir correctement. Une fois sur place, elle a compris qu’une autre chatonne à protéger était à ses côtés. Pour la bénévole, la décision a été immédiate : « Je ne voulais pas les séparer », confiait-elle à Love Meow.

@myfosterkittens / Instagram

2 boules de poils pleines de vie

Cece, la petite chatte noire et sa sœur, Jess, au pelage tabby, sont reparties avec la bénévole. Progressivement, elles ont pris leurs marques, se servant de la litière et des différents espaces prévus pour elles.

Cece qui avait des problèmes pour s’alimenter a changé ses habitudes en portant de plus en plus d’intérêt à la nourriture, sous forme de biberons, proposée par Nikki. La bénévole s’exprimait ainsi sur la période particulièrement difficile : « Les refuges du tout le pays étaient inondés de chatons nouveau-nés dans mère à cette époque. Ce n’était pas le plus facile de nourrir un nouveau-né au biberon, mais sa vie en dépendait ».

Cece : une vraie force de la nature

Cece a mené la bataille avec toute la force nécessaire, bien entourée par Nikki. Lorsqu’elle a eu accès à la nourriture solide, Cece a mangé avec appétit, même plus que sa sœur Jess pourtant bien plus grande.

Une vraie différence a pu être remarquée au sein du duo. Cece s’est clairement imposée comme une meneuse, Jess préférant rester dans l’observation. Le travail de Nikki a payé : « Je savais qu’elle allait s’en sortir quand j’ai vu la lumière dans ses yeux et quand elle a commencé à manger toute seule », expliquait-elle.

@myfosterkittens / Instagram

« Les voir jouer m’apporte tellement de joie »

En voyant ces 2 protégées se régaler comme elles le faisaient, Nikki n’a pas pu s’empêcher de faire « une danse de la joie ». Son objectif avait bel et bien été atteint.

Les 2 chatonnes ont bien profité de leur séjour chez la bénévole, découvrant aussi le regard bienveillant de Bradley, le chien de la maison. Le dernier exploit en date de Cece : escalader la barrière qui ferme la pièce pour aller explorer la maison, sous les pleurs de sa sœur la voyant s’éloigner.

Une belle nouvelle vien d’arriver concernant les 2 sœurs : elles viennent de trouver leur famille. C’est donc ensemble qu’elles vont poursuivre leur route.

