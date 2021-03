Un chat senior retrouve sa famille après 5 longues années d'absence

En Irlande, une chatte disparue à l’âge de 9 ans a été retrouvée et remise à sa propriétaire 5 années après sa disparition. Cette dernière pensait ne plus jamais la revoir après une si longue absence, mais sa puce d’identification a fait la différence.

« Cette histoire montre l'importance de l’identification par puce de votre animal de compagnie. Même après toutes ces années, Indie a enfin pu rentrer à la maison », peut-on lire dans la publication Facebook de la Dublin Society for the Prevention of Cruelty to Animals (DSPCA) annonçant la merveilleuse nouvelle ce mardi 23 février.

Cette chatte s’était volatilisée il y a 5 ans. Elle était alors âgée de 9 ans, comme le rapporte The Irish Post. A mesure que le temps passait, sa famille voyait ses espoirs de la retrouver s’amenuiser. Ils s’étaient fait à l’idée que, à son âge, elle n’avait probablement pas survécu. Elle était pourtant bel et bien en vie.

Elle a été retrouvée cette semaine par un enquêteur de la DSPCA à Dublin. La chatte sénior, désormais âgée de 14 ans, était plutôt mal en point. Indie était « malade, maigre » et souffrait de « problèmes dermatologiques » lorsqu’elle a été découverte et recueillie.

Des retrouvailles permises par la puce d’identification

La chatte a ensuite été confiée à l’un des vétérinaires de l’association pour qu’il l’examine et prescrive des traitements. C’est là qu’il a constaté qu’elle portait une puce d’identification. Grâce à cette dernière, la SPCA dublinoise a pu obtenir les coordonnées de sa propriétaire pour l’en informer.

Surprise et heureuse, Deborah, sa maîtresse, s’est rendue au refuge pour la récupérer et la ramener à la maison. Dans quelque temps, Indie devrait se rétablir totalement.

Deborah a d’ailleurs donné des nouvelles rassurantes du félin en commentant la publication de la DSPCA. Elle en a profité pour remercier tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien.

