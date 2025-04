Une femme filme ce que sont devenus 4 chatons retrouvés 2 ans auparavant dans son jardin (vidéo)

Peut-être avez-vous déjà entendu parler du « s ystème de distribution » des chats. Cette théorie, établie notamment par les Américains, voudrait que ce ne soit pas les familles qui choisissent leurs animaux, mais l'inverse. Une utilisatrice de TikTok a connu cela lorsque 4 chats se sont retrouvés dans son jardin. Aujourd’hui, les félins sont des adultes et mènent une vie paisible.

Sur TikTok, une utilisatrice connue sous le pseudonyme @8catshouse8 a partagé l’avant/après réconfortant de 4 chatons orphelins. Initialement découverts dans son jardin, les félins ont eu la chance de tomber sur la bonne personne. En effet, la bienfaitrice ne les a jamais laissé tomber et tous sont désormais heureux dans leur vie d'adultes.

La narratrice, originaire d'Australie, a expliqué avoir trouvé les félins chez elle, il y a 2 ans, et a partagé une vidéo de ceux-ci à l'époque. Sur le clip, on découvre 4 chatons blottis les uns contre les autres et installés sur l'herbe. Il n'y avait personne ni aucun chat adulte à proximité, comme s'ils avaient été posés là volontairement.

@8catshouse8 / TikTok

Le bon endroit

Étrangement, le destin les avait guidés vers le domicile d'une femme au grand cœur qui aimait éperdument les animaux. 5 chats vivaient déjà chez elle à cette époque, rapportait Newsweek. La maison était donc pleine, mais la femme n'a pas souhaité abandonner ses visiteurs pour autant. Elle leur a réservé une place chez elle en attendant qu'ils soient adoptés.

L'un d'eux a rejoint le domicile d'un proche de la sauveteuse, dans lequel il vit toujours heureux aujourd'hui. Une autre féline nommée Mini a aussi été adoptée. Néanmoins, contrairement à son frère, elle a eu beaucoup plus de mal à s'adapter à sa nouvelle maison. Elle est donc rentrée chez sa bienfaitrice et a retrouvé les 2 autres membres de sa fratrie. Ceux-ci sont également restés sur place et sont choyés depuis.

2 ans se sont écoulés depuis ce sauvetage et les félins sont adultes à présent. Ils arborent un minois détendu qui change de leur regard paniqué au moment de leur sauvetage. Une chose est sûre, sans le savoir, ils ont choisi la bonne maison pour obtenir de l’aide, et c'est à se demander si ce fameux « système de distribution » n'y est pas pour quelque chose !