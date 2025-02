Les efforts touchants d'une chatte luttant contre le sommeil pour passer un maximum de temps avec sa propriétaire avant son départ pour le travail (vidéo)

Mandy Stathis, alias « @mandystathis » sur TikTok, est la propriétaire d’une magnifique chatte à la robe noire et répondant au nom de Binx.

Cette dernière apparaît dans une vidéo devenue virale en très peu de temps, postée par sa maîtresse sur le réseau social le 2 février 2025, où elle totalise 4,8 millions de vues à ce jour, et relayée par Newsweek.

On y voit d’abord la jeune femme face à son miroir dans la salle de bain, puis la minette assise juste à côté, sur la cuvette des WC et les yeux clos.



@mandystathis / TikTok

Mandy Stathis y précise qu’il est 6 heures du matin et que, au lieu de s’accorder une grasse matinée, Binx préfère se tenir à ses côtés pendant qu’elle s’habille et se maquille pour se préparer à aller au travail.

Profiter de chaque minute partagée, même endormie

D’après la jeune femme, la chatte fait cela très probablement pour passer autant de temps que possible avec elle avant son départ.

Pour la féline, lutter ainsi contre le sommeil représente clairement un gros effort. Son attitude est extrêmement touchante. Sa détermination à s’assurer quelques minutes de la présence de sa « maman » ne laisse personne indifférent parmi les nombreux internautes qui ont vu ces images et qui y ont réagi.

« Elle veut juste passer le plus de temps possible avec son humaine avant de passer la journée seule », a ainsi commenté l’un d’eux. « Je me réveille à 4h30 du matin et mes 2 chats me suivent partout avec un visage endormi / en colère, comme si je les avais forcés à se lever », a écrit une autre.