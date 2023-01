Un chat s'introduit dans un commissariat et devient le chouchou des policiers

Depuis le jour où on lui a ouvert les portes du commissariat de Toul, en Meurthe-et-Moselle, un chat appelé Bounty y revient sans cesse et y a même établi ses quartiers. Ce qui n’est pas pour déplaire aux policiers, auxquels il communique un peu de sa sérénité et de sa joie de vivre.

Au commissariat de Toul (54), les visiteurs ont de grandes chances d’être accueillis par un chat fort sympathique et extrêmement amical. Il s’agit de Bounty, félin ayant élu domicile au poste de police lorrain 2 mois plus tôt et ne pouvant plus se passer de ses visites quotidiennes en ces lieux.

Le chat au pelage blanc marqué de noir vient donc tous les jours flâner dans les locaux des forces de l’ordre pour recevoir sa dose de caresses et de friandises de la part des fonctionnaires de police, rapporte France Bleu.

Le quadrupède y a ses habitudes et y prend ses aises. Quand il n’est pas occupé à souhaiter la bienvenue aux arrivants, Bounty s’accorde quelques petites siestes ça et là.



Police Nationale 54 / Twitter

Ce sont d’ailleurs les policiers toulois qui lui ont donné le nom de Bounty, mais peut-être en possède-t-il déjà un. Ils pensent, en effet, qu’il a déjà une famille et que celle-ci vit dans le quartier.

Une présence apaisante

Ils apprécient son agréable tempérament et expliquent que sa présence « apaise ». Ils ont pu s’en rendre compte très rapidement après l’avoir accueilli la première fois, le jour où il miaulait à la fenêtre pour qu’on le laisse entrer.

Aujourd’hui, le chat n’a plus besoin de demander l’accès au commissariat de Toul. Il y entre et en ressort à sa guise pour s’y adonner à ses activités préférées. « Imperturbable, il dort régulièrement à côté du chef de poste et parfois, il passe à l'accueil faire un petit coucou aux visiteurs », indique la Police nationale de Meurthe-et-Moselle sur son compte Twitter.

