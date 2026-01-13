Tout les oppose, pourtant ce chat Siamois couvre de bisous le faon recueilli par sa maîtresse (vidéo)

Sur une ferme américaine, une relation aussi improbable qu’attendrissante s’est nouée entre 2 animaux qui n’ont pas grand-chose en commun. Leur complicité, capturée en vidéo, a ému des millions d’internautes et rappelle avec tendresse que les liens du cœur dépassent largement les frontières des espèces.

Il porte le nom de Bandit, mais il est tout sauf un truand. Ce magnifique chat Siamois à la douce fourrure colorpoint est même un concentré de gentillesse et de tendresse. Sa propriétaire, Summers White, est la première à en témoigner. Il vit à ses côtés à la ferme Pearl River Pastures, dont elle est la cofondatrice et qui se trouve à Poplarville, dans l’Etat du Mississippi (Etats-Unis). Ce n’est pas une exploitation agricole tout à fait comme les autres, puisqu’il s’agit d’une ferme régénérative. En d’autres termes, on y utilise des pratiques visant à restaurer la santé des sols, la biodiversité et les écosystèmes, tout en produisant des aliments. Ce genre de modèle se concentre sur le long terme plutôt que sur le rendement immédiat.

Un animal que l’on ne s’attend pas spécialement à trouver dans une ferme y vit depuis quelques temps. C’est un faon que Summers White a recueilli et appelé Blossom. On ignore s’il s’est égaré ou est orphelin, mais il fait désormais partie de la famille, ce qui n’est pas pour déplaire à Bandit.

Le chat s’est très vite pris d’affection pour le jeune cervidé, et ce sentiment est manifestement réciproque. On peut s’en rendre compte en découvrant plusieurs vidéos postées sur le compte TikTok de Summers White et montrant à quel point ces 2 représentants d’espèces que, a priori, tout sépare, sont en fait attachés l’un à l’autre.



@summerswhite / TikTok

Une amitié improbable et touchante

Dans l’une de ces séquences, on voit le félin lécher tendrement la tête du faon comme pour le toiletter. Blossom semble apprécier ce traitement, si bien qu’il en redemande.

La scène est particulièrement attendrissante, ce qui en a fait une vidéo virale avec 2,5 millions de vues depuis sa mise en ligne le 13 décembre 2025. Elle a également été relayée par divers médias, dont PetHelfpul . La voici :

A lire aussi : Épuisée par les 6 petites bouches à nourrir seule, cette jeune chatte apprend à se détendre et retrouve même son âme de chaton

Cette histoire prouve que l’on n’a pas besoin d’appartenir à la même espèce pour être amis.